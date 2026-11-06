Las lecciones de liderazgo público de Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro tras el terremoto

En el marco del Festival Valle Inspira, se llevó a cabo el conversatorio ‘Lecciones de Liderazgo Público frente a la adversidad’, un espacio moderado por Alejandro Santos Rubino, director de contenidos de Prisa Media. El panel contó con la participación de Alejandro Eder, alcalde de Cali, y Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, quienes reflexionaron sobre la complejidad de gobernar en tiempos de crisis tras la tragedia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Durante la apertura, Alejandro Santos planteó la exigencia de ejercer el liderazgo público en un entorno cambiante, donde una emergencia natural obliga a coordinar al Estado, el sector privado, las organizaciones sociales y las comunidades en decisiones de gran impacto a largo plazo.

Alejandro Eder: “ante una crisis, la prioridad absoluta es salvar vidas”

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El alcalde de Cali enfatizó que la base para gobernar en medio de la adversidad radica en la unidad y el rechazo a la confrontación. “Tenemos que estar unidos y reconciliados, tenemos que respetarnos en medio de nuestras diferencias”, afirmó Eder, señalando que uno de los mayores obstáculos de la gestión pública son los sectores que promueven la violencia y la polarización.

Al evaluar la respuesta de la administración frente a la emergencia del 10 de agosto, Eder destacó tres lecciones fundamentales de liderazgo:

“Ante una crisis, las prioridades del liderazgo son claras: salvar vidas, confiar en el equipo de expertos y coordinar de manera estratégica a todos los niveles de gobierno”.

Respecto a cómo mantener la ruta de gobierno sin desviarse por la coyuntura, el mandatario caleño subrayó la importancia del trabajo en territorio por encima de las mediciones de opinión. “Si yo me preocupara por la popularidad o las encuestas no sería alcalde de Cali. Mantengo el contacto con la gente; hay que saber escuchar e interpretar la necesidad. No se dejen contaminar por las redes sociales”, puntualizó.

Dilian Francisca Toro: “el gobernante que gobierna solo, se queda solo”

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Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca resaltó la resiliencia de la región y centró su intervención en el concepto de la gobernanza colaborativa. Para la mandataria departamental, la capacidad de convocatoria entre el sector público, la empresa privada y las organizaciones comunitarias es el pilar para superar situaciones de desastre.

“La primera cosa que un gobernante debe tener clara es no pensar que todo lo puede resolver solo. Cuando se gobierna en conjunto se generan mejores soluciones para la comunidad”, sostuvo Toro.

La gobernadora detalló los elementos clave para afrontar la atención de desastres sin desatender los compromisos estructurales del departamento:

Responder con rapidez y sensibilidad ante el dolor de las víctimas, activando de inmediato la institucionalidad.

Aplicar métricas concretas a la ayuda humanitaria para transformar las condiciones de vida de los afectados.

Atender la coyuntura de la emergencia sin descuidar las necesidades históricas de los municipios del Valle.

En relación con el vínculo con los ciudadanos, Dilian Francisca Toro afirmó que la participación activa es la clave para la construcción de legitimidad. “Lo más difícil de ganar es la confianza. Se logra escuchando, cumpliendo lo prometido y dando a la ciudadanía la oportunidad de hacer seguimiento y rendición de cuentas a la gestión”, concluyó.