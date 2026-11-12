La apuesta de Comfandi por el bienestar del Valle del Cauca

Jacobo Tovar, director general de Comfandi, hizo un profundo énfasis en la gestión de oportunidades como habilitadora del desarrollo territorial. | Foto: Caracol Radio

El desarrollo del Valle del Cauca también debe evaluarse por su capacidad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esa fue una de las principales reflexiones de Tovar en el Festival Valle Inspira, que reunió a representantes del sector empresarial, la academia y la sociedad civil para conversar sobre los retos y oportunidades de la región.

Durante su intervención, el director destacó las ventajas estratégicas del departamento, como su conexión con el mundo a través del Pacífico, su riqueza natural y cultural y su tradición empresarial. En ese marco, señaló que su mayor activo es el talento de sus habitantes. “Nuestra gente es nuestra mayor capacidad para el progreso”, afirmó.

A partir de esta idea, invitó a los líderes empresariales e institucionales presentes en el encuentro a reflexionar sobre las condiciones que ofrecen para que las personas desarrollen sus capacidades y encuentren oportunidades. Según explicó, la competitividad no depende únicamente de los indicadores económicos, pues “no hay empresas verdaderamente competitivas en sociedades que no generan bienestar para su gente”.

Comfandi hizo presencia, junto con otras grandes organizaciones que operan en el Valle del Cauca para entrar en la conversación acerca de su desarrollo. | Foto: Caracol Radio Ampliar Comfandi hizo presencia, junto con otras grandes organizaciones que operan en el Valle del Cauca para entrar en la conversación acerca de su desarrollo. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Tovar recordó los 70 años de experiencia de Comfandi acompañando a las familias y empresas vallecaucanas como ejemplo de ese llamado. Para él, promover el bienestar quiere decir ampliar las capacidades y oportunidades de las personas, lo cual representa una inversión que fortalece tanto a las organizaciones como a la sociedad.

Finalmente, propuso que la conversación sobre el futuro del departamento aborde nuevas preguntas: cuánto del crecimiento económico se convierte en oportunidades reales, qué posibilidades tienen los jóvenes de desarrollar su talento y cómo pueden las familias mejorar sus condiciones de vida.

Con esto, invitó a los distintos sectores a trabajar en conjunto por un desarrollo regional íntegro. “Una región que inspira no es solamente la que crece, es la que convierte ese crecimiento en bienestar”, concluyó, al plantear que el progreso económico y el bienestar de los vallecaucanos hacen parte de un mismo objetivo central.