Cámara de Comercio de Cali llama a transformar el Valle del Cauca más allá de la reconstrucción

María del Mar Palau, presidente de la Cámara de Comercio de Cali. | Foto: Caracol Radio

Durante la primera edición del Festival Valle Inspira, María del Mar Palau, presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, planteó que el Valle del Cauca debe trabajar por una reconstrucción del departamento que vaya más allá de restaurar lo que ya había y aprovechar las oportunidades que llegan con las obras. “Es posible impulsar una transformación económica y productiva de largo plazo”, aseguró.

Su propuesta, presentada durante la conferencia inaugural del evento, parte de la premisa de que el crecimiento económico debe traducirse en bienestar para la población.

“Lo que nos tenemos que preguntar ahora es cómo tenemos que pensar para transformarnos”, afirmó Palau. Para la dirigente gremial, la región debe abandonar la comodidad de crecer a ritmos moderados y asumir una visión más ambiciosa, basada en la colaboración entre empresarios, instituciones y territorios.

Más de 400 lideres estuvieron presentes en la primera edición del Festival Valle Inspira. | Foto: Caracol Radio Ampliar Más de 400 lideres estuvieron presentes en la primera edición del Festival Valle Inspira. | Foto: Caracol Radio Cerrar

En su intervención, Palau destacó que uno de los aprendizajes de los últimos años ha sido la capacidad de trabajar de manera conjunta. Además recordó que durante mucho tiempo al Valle del Cauca se le cuestionó por las dificultades para articular esfuerzos, pese a contar con talento y capacidades empresariales; y consideró que esa dinámica ha cambiado, pues la coordinación regional fue determinante para responder a las recientes dificultades.

Ejemplo de ello fue la reacción del sector privado después del terremoto del 10 de agosto. Según la líder gremial, sin obligación aparente, los empresarios movilizaron dos billones de pesos para apoyar a los territorios afectados. “No necesitábamos un decreto, una noticia, una obligación; el orden espontáneo hizo que el sector privado pusiera dos billones de pesos sobre la mesa”, señaló.

Asimismo, la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali sostuvo que esa respuesta demuestra la convicción de los empresarios de ser generadores de progreso y transformación. No obstante, advirtió que la emergencia también dejó en evidencia la magnitud del impacto sobre el tejido productivo: un censo realizado por la entidad identificó 16.000 compañías afectadas en el Valle del Cauca; el 62 % estaba en una situación grave o crítica, el 28 % no podía operar y el 91 % tenía menos de 20 trabajadores.

De la emergencia a una transformación productiva

Conferencia: Un nuevo paradigma para el Valle del Cauca. | Foto: Caracol Radio Ampliar Conferencia: Un nuevo paradigma para el Valle del Cauca. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Palau insistió en que la reconstrucción no puede limitarse a recuperar las condiciones anteriores al desastre. Para ella, el departamento debe repensar sus espacios, su actividad económica y sus prioridades, con soluciones construidas desde el territorio. Como ejemplo, se refirió a la zona de Nueva Tequendama, en Cali, donde identificó una concentración de más de 1.200 unidades productivas del sector salud, cuya actividad también impacta a negocios como restaurantes y farmacias.

Al respecto, propuso activar cuatro palancas para transformar la economía regional: productividad, innovación, inversión y acceso a mercados. Estos elementos, explicó, deben funcionar de manera articulada, añadiendo que la productividad no debería medirse únicamente por los resultados individuales de las compañías: también por la riqueza que generan para los habitantes del territorio.

Así, uno de los principales retos está en aumentar la inversión y la reinversión de las utilidades en el propio departamento. Palau señaló que el Valle del Cauca representa el 9,8 % del PIB nacional, pero su participación en la reinversión de utilidades es de apenas del 7,8 %. Por eso propuso que las empresas destinen mayores recursos a fortalecer sus capacidades y ampliar su actividad productiva en la región.

Los emprendimientos locales y la cultura también tuvieron un espacio en el Festival Valle Inspira. | Foto: Caracol Radio Ampliar Los emprendimientos locales y la cultura también tuvieron un espacio en el Festival Valle Inspira. | Foto: Caracol Radio Cerrar

En esa vía, la dirigente gremial planteó una meta de crecimiento más ambiciosa. Según sus cálculos, el Valle podría pasar de crecer alrededor del 2,9 % a una tasa de al menos el 6 %, si logra movilizar a un mayor número de empresas y fortalecer la inversión. “Una economía que se transforma no se transforma solo con lo que vende, sino con lo que decide invertir”, afirmó.

Así pues, al cerrar su intervención, Palau hizo un llamado a pasar de la reconstrucción a una transformación productiva que permita al Valle del Cauca fortalecer su competitividad y avanzar hacia un nuevo liderazgo económico en Colombia. “El crecimiento es el medio. Si no crecemos, no generamos riqueza. Pero si generamos riqueza y no hacemos que eso tenga bienestar en nuestra gente, de nada sirvió haber crecido”, concluyó.

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