Liderazgo, escucha y reconciliación: líderes del Valle del Cauca invitan al diálogo social

Líderes sociales y representantes institucionales adelantaron una conversación sobre lo que significa el diálogo social hoy en el Valle del Cauca. | Foto: Caracol Radio

Mariana Caicedo, subdirectora ejecutiva de ProPacífico, inició la conversación mencionando elementos a destacar de Compromiso Valle, la iniciativa que reúne a ciudadanos, empresas de todos los tamaños, fundaciones y actores comunitarios para cerrar brechas socioeconómicas y fomentar el desarrollo sostenible. En sus palabras, “es nuestro gran activo colectivo, un gran bien público entre empresarios y líderes para pensar el territorio desde las diferencias”.

Caicedo precisó que el foco de esa iniciativa es la construcción de confianza, un factor central de desarrollo que parte

de establecer espacios de conversación entre sectores sociales. “Sin confianza no hay inversión, ni reconstrucción duradera. Y esto solo se consigue sentándose a generar soluciones concretas”, explicó.

En cuanto a los retos, y lo que viene para Compromiso Valle, la subdirectora hizo énfasis en que es necesario seguir sumando empresas y liderazgos sociales, acortar distancias con la incidencia en lo público e integrar empresas, fundaciones y líderes sociales como veedores y socios del Estado y de sus planes de desarrollo municipal.

“Hoy sabemos que seguir sumando empresas es lo que nos hace fuertes. Si queremos cambiar el país, los tomadores de decisiones deben estar ahí”, concluyó.

Las alianzas de los líderes

Por su parte, Jimena Cangrejo, líder social de Siloé, acercó la conversación a la negociación del desarrollo urbano del Valle. Esto, a través del acercamiento de primera mano a las necesidades de los diferentes sectores de la población. “Debemos dejar de planear la ciudad desde el escritorio y hacerlo desde los territorios. Hay que salir de la comodidad y entender al que habita en otras zonas de la región”.

Según Cangrejo, los líderes sociales y los miembros de las comunidades necesitan ampliar su perspectiva con respecto a los actores de la sociedad con los que pueden colaborar. En especial afirmó que hay que entender al empresario y al Estado como aliados valiosos, si esa alianza se lleva a cabo con responsabilidad.

“La clave está en entendernos desde lo común, desde el ejercicio de desaprender y entender que podemos coexistir para que exista un bienestar común”, añadió al respecto Leonard Rentería, líder social de Buenaventura.

Leonard Rentería, líder social de Buenaventura, invitó a los actores que impulsan el desarrollo del Valle, a crear consensos desde los intereses comunes. | Foto: Caracol Radio Ampliar Leonard Rentería, líder social de Buenaventura, invitó a los actores que impulsan el desarrollo del Valle, a crear consensos desde los intereses comunes. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Al respecto de Compromiso Valle y el rumbo que debe seguir para mantener su avance, Rentería añadió que les espera un enorme trabajo; específicamente, con la Red Salvavidas que trabaja con los líderes del departamento. “Hemos tejido una conversación de 5 años que nos dice que es posible construir. Logramos salvar la vida de muchos niños que eran usados como carne de cañón, ahora pueden ser profesionales, y no delincuentes, gracias a la atención psicológica, el arte y el acompañamiento familiar”.

Por esa línea, el líder bonaverense propuso un rumbo general desde su propuesta central, entender los acuerdos entre ciudadanos y líderes desde los intereses y las condiciones que tienen en común. “Si queremos que haya garantías de no repetición (de la violencia) no debe haber nuevos repetidores. Desde Compromiso Valle se le apuesta a eso. Cuando entendemos que todos queremos que el Valle del Cauca sea próspero, podemos convivir”, concluyó.

La educación como generadora de oportunidades

Finalmente, Guillermo Murillo, rector de la Universidad del Valle, trajo al espacio un discurso centrado en el liderazgo y el valor de las oportunidades como habilitadores del diálogo social, que existen y funcionan tanto como las prácticas comunitarias ya mencionadas.

El docente se refirió a la necesidad de recuperar valores de la dirigencia social que sentaron las bases de lo que hoy se hace en las instituciones. “Tenemos que volver a los orígenes de la gerencia social, eso es una impronta de la región”, expuso como argumento central.

Desde el ámbito universitario, Murillo amplió su intervención resaltando el valor de la gestión de oportunidades en lo académico. “Tenemos estudiantes de más de 800 municipios, por eso el elemento central debe ser el diálogo, y apoyar la formación es otra forma de diálogo”. Con esto, dejó claro que en la Universidad del Valle la diversidad humana y cultural son realidades que demandan un constante diálogo social, cuyo modelo es aplicable a la sociedad vallecaucana en su totalidad.

El verdadero valor del diálogo social

El diálogo social se consolida así como una herramienta fundamental para construir un Valle del Cauca más equitativo, próspero y en paz. Las experiencias compartidas durante el Festival Valle Inspira coinciden en que el desarrollo regional depende de la gestión institucional, la inversión empresarial, la capacidad de escuchar a las comunidades, reconocer las diferencias y construir acuerdos desde los intereses comunes.

En ese camino, el liderazgo, la educación y el trabajo articulado entre ciudadanos, empresas, academia y Estado son esenciales para recuperar la confianza, ampliar las oportunidades y evitar que la violencia se repita. Porque, como dejaron claro los expertos, la transformación del territorio comienza cuando sus actores reconocen que tienen un propósito común y deciden trabajar juntos para alcanzarlo.