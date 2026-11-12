Así será la primera vivienda hecha en plástico reciclado que apoyará la reconstrucción

Entrega de la primera casa hecha con PLOCK avalada en Colombia como sismo-resistente. | Foto: cortesía

Cuando el terremoto del pasado 10 de agosto sacudió el occidente colombiano, Inés Rojas, habitante de la ciudad de Buga, vio cómo se derrumbaba su vivienda; el resultado de años de trabajo y esfuerzos de su familia. Ella, como cientos de personas afectadas por la emergencia, tuvo que enfrentar la incertidumbre de no saber cuándo volvería a tener un hogar. Hoy, semanas después, su historia está ligada a un hito para la construcción sostenible en el país.

Inés será la beneficiaria de una vivienda de 58 metros cuadrados construida con PLOCK, un sistema elaborado con plástico 100 % reciclado que acaba de recibir autorización para ser utilizado en edificaciones de hasta dos pisos en Colombia.

Prototipo de casa construida con PLOCK. | Foto: cortesía Ampliar Prototipo de casa construida con PLOCK. | Foto: cortesía Cerrar

“Para mí ha sido una bendición recibir esta casita. Estoy muy contenta. Uno siempre tiene la ilusión de tener un lugar bonito donde vivir, y después de todo lo que nos tocó pasar, recibir esta casa significa muchísimo para mí”, cuenta Rojas.

La entrega hace parte de una iniciativa de Green Solutions Colombia para apoyar la reconstrucción de los territorios afectados por el sismo. El compromiso fue formalizado el pasado 5 de septiembre durante una visita presidencial a Buga.

La vivienda de Inés también simboliza un avance normativo. A través de la Resolución 0021 de 2026, la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes otorgó concepto favorable al sistema PLOCK, convirtiéndolo en el primer bloque estructural fabricado con plástico 100 % reciclado autorizado bajo un régimen de excepción para este tipo de construcciones.

Según Walter Muñoz, representante del proyecto, la aprobación es el resultado de más de dos años de estudios técnicos realizados junto con la Universidad del Valle y de un proceso normativo que incluyó la expedición de la NTC 6726:2024, una norma que establece los requisitos para unidades de mampostería fabricadas con plástico reciclado.

Además de aprovechar residuos plásticos, el sistema busca facilitar el acceso a vivienda en zonas donde transportar materiales convencionales resulta complejo. Gracias a su bajo peso y a un diseño de encaje mecánico que permite ensamblar los bloques sin mortero, la tecnología ha sido probada también en territorios de alta montaña y comunidades del litoral Pacífico.

“Ya se han realizado construcciones donde no existen incluso vías terciarias de acceso, convirtiéndose en una alternativa de infraestructura educativa y vivienda digna y sismorresistente para las comunidades más apartadas e históricamente excluidas del país”, señala Muñoz.

Walter Muñoz, representante de PLOCK. | Foto: cortesía Ampliar Walter Muñoz, representante de PLOCK. | Foto: cortesía Cerrar

Mientras espera recibir su nueva casa terminada, Inés se ha convertido en una de las primeras voces que respaldan esta alternativa constructiva e invita a la sociedad colombiana a trabajar por más opciones como esta, responsables con el medio ambiente.

“Yo les diría que se animen, que sí vale la pena. Recibiré mi casa con estos ladrillos y estoy muy contenta. Es una casa bonita y me siento feliz de tenerla”, afirma. Para ella, la vivienda representa una nueva oportunidad. Para el país, podría ser una muestra de cómo los residuos plásticos pueden transformarse en una respuesta a desafíos ambientales y habitacionales que siguen pendientes.