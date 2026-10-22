Cancelan ‘La noche de las ánimas’ en el Cementerio Central de Bogotá: estas son las razones

La celebración de Halloween en uno de los lugares históricos más emblemáticos de Bogotá quedó en el centro de una controversia. ‘La noche de las ánimas’, la experiencia nocturna que Rafael Taibo tenía prevista para el próximo 31 de octubre en el Cementerio Central, no podrá realizarse, luego de que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ordenara al concesionario encargado del camposanto impedir el desarrollo de la actividad.

La decisión se produjo después de que el Ministerio de las Culturas, enviara una carta al Distrito en la que expresó su preocupación por la protección del patrimonio.

El evento había sido promocionado como una experiencia especial de Halloween, con recorridos nocturnos y contenidos relacionados con la historia del cementerio y los fenómenos paranormales. Sin embargo, la propuesta abrió un debate sobre los límites de este tipo de actividades en un lugar que, además de cumplir una función funeraria, conserva parte de la memoria histórica, política y cultural del país.

¿Por qué el Ministerio de las Culturas pidió proteger el cementerio?

En una comunicación dirigida a Diego Javier Parra Cortés, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), y a Armando Ojeda Acosta, director de la UAESP, el Ministerio de las Culturas pidió al Distrito a adoptar medidas para garantizar la protección integral del Cementerio Central, reconocido como bien de interés cultural del ámbito nacional.

La carta advierte que el Ministerio tuvo conocimiento de la realización de actividades denominadas “experiencias paranormales”, entre ellas ‘La noche de las ánimas’, anunciada para el 31 de octubre de 2026. Según el documento, la actividad no contaba con autorización de esa cartera.

La preocupación no se limita al nombre del evento o a su temática. El Ministerio señala que este tipo de propuestas puede transmitir una visión reducida y sensacionalista del cementerio, desplazando su significado cultural y su valor como lugar de memoria. En ese sentido, insiste en que deben protegerse tanto sus elementos materiales —como la arquitectura y los mausoleos— como los valores históricos, simbólicos y colectivos asociados al lugar.

La entidad también alerta sobre los posibles efectos de las concentraciones de público, el montaje de escenografías, la instalación de infraestructura temporal y otras intervenciones que puedan afectar la conservación del camposanto.

Uno de los puntos señalados en la carta es que el sector de la elipse central tiene una restricción parcial de uso emitida por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), mediante el acta 14365 del 7 de febrero de 2025. El documento incluye esta condición entre los elementos que deben tenerse en cuenta para proteger el lugar.

Por estas razones, el Ministerio exhortó al Distrito, como propietario del cementerio y responsable de supervisar al concesionario Inversiones Montesacro, a abstenerse de promover, autorizar o permitir actividades incompatibles con los valores patrimoniales. También pidió adoptar medidas para que el operador cumpla sus obligaciones de conservación y protección.

La carta hay que decir que está firmada por Carlos Fernando Amézquita Merchán, director de Patrimonio y Memoria encargado del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ordenó impedir el evento

La carta del Ministerio puso sobre la mesa las alertas patrimoniales, pero la decisión de impedir la actividad fue comunicada por la UAESP. La entidad distrital informó que no autorizó el evento y ordenó a Inversiones Montesacro, concesionario encargado de la administración del Cementerio Central, abstenerse de facilitar su realización.

Entre las razones expuestas por la UAESP están la seguridad de los asistentes, la protección del patrimonio histórico, las condiciones de uso del cementerio y el respeto por los mausoleos de propiedad privada. La entidad también solicitó al IDIGER evaluar las condiciones de riesgo y las medidas necesarias para el manejo de algunos sectores.

La UAESP ha precisado que el hecho de que el cementerio continúe prestando sus servicios funerarios habituales no significa que todas sus áreas estén habilitadas para recorridos nocturnos o eventos extraordinarios con alta afluencia de público. También advirtió que no asumirá responsabilidades jurídicas o económicas derivadas de compromisos comerciales adquiridos por los organizadores u otros terceros para una actividad que no cuenta con su autorización. Infobae.

¿Qué respondió Rafael Taibo?

En medio de la controversia, Rafael Taibo publicó un pronunciamiento en el que defendió la iniciativa y explicó que su organización, Rafael Taibo Filco, había llegado a un acuerdo de colaboración con Inversiones Montesacro para desarrollar una experiencia cultural que acercara a la ciudadanía a la historia del cementerio y permitiera dar a conocer los servicios funerarios del Distrito.

Taibo aseguró que una parte de los ingresos sería donada para la recuperación y el mantenimiento de zonas del Cementerio Central que presentan un deterioro importante. Según explicó, la propuesta estaba sujeta a las autorizaciones y condiciones que exigieran las autoridades competentes.

El comunicador también negó que la actividad contemplara rituales o intervenciones en las sepulturas. “No vamos a realizar rituales, invocaciones ni aperturas de supuestos portales. No vamos a intervenir tumbas, mausoleos ni sepulturas”, afirmó.

De acuerdo con su explicación, la propuesta incluía dos experiencias guiadas: una centrada en la historia de Colombia y los personajes que reposan en el cementerio, con intervenciones teatrales, y otra de carácter divulgativo sobre el estudio de fenómenos paranormales, acompañada por expertos. También sostuvo que los recorridos se desarrollarían con grupos pequeños y rutas controladas para respetar el patrimonio.

“No pretendemos convertir el cementerio en un espectáculo irrespetuoso”, señaló Taibo, quien defendió la intención de acercar al público a un lugar que considera parte fundamental de la historia del país.

En su pronunciamiento, el comunicador cuestionó que la discusión se concentrara en la realización de una actividad cultural y no en el deterioro que, según él, afecta algunas zonas del camposanto. “El verdadero escándalo no debería ser organizar un evento cultural en el cementerio, sino permitir que nuestra historia siga cayéndose a pedazos ante la indiferencia de todos”, expresó.

Su defensa de la iniciativa, sin embargo, no cambia la decisión comunicada por la UAESP de impedir la realización del evento el 31 de octubre.