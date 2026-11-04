“La historia de Colombia a través de sus entrevistas”: así narró Pilar Vargas la obra de Yamid Amat
La autora, esposa del reconocido periodista, habló en Caracol Radio sobre el libro que lanzó en coautoría con Luz Marina Suaza.
“La historia de Colombia a través de sus entrevistas”: así narró Pilar Vargas la obra de Yamid Amat
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Pilar Vargas Arana, esposa de Yamid Amat, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio sobre el libro biográfico ‘Yamid Amat, vivir la historia’, en el que narra el legado y los episodios más icónicos en la vasta carrera del reconocido periodista.
En desarrollo.
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