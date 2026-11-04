Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 nov 2026 Actualizado 14:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“La historia de Colombia a través de sus entrevistas”: así narró Pilar Vargas la obra de Yamid Amat

La autora, esposa del reconocido periodista, habló en Caracol Radio sobre el libro que lanzó en coautoría con Luz Marina Suaza.

“La historia de Colombia a través de sus entrevistas”: así narró Pilar Vargas la obra de Yamid Amat

“La historia de Colombia a través de sus entrevistas”: así narró Pilar Vargas la obra de Yamid Amat

00:00:0012:48
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Pilar Vargas Arana, esposa de Yamid Amat, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio sobre el libro biográfico ‘Yamid Amat, vivir la historia’, en el que narra el legado y los episodios más icónicos en la vasta carrera del reconocido periodista.

En desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0012:48
Descargar

Escuchar Caracol Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
David Otero

David Otero

Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado