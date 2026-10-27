Grupo de Teatro de Uniandes participa con “Cuestión de Sincronía” en Egipto

El grupo de teatroo de la Universidada de Los Andes en su participación en el The Cairo International Gathering for University Theatre / Foto UniAndes

Teatro

La invitación llegó como un reconocimiento al trabajo constante de una agrupación que ha encontrado en las tablas una forma de crear, aprender y construir comunidad. El Grupo de Teatro de Uniandes fue seleccionado para participar en el The Cairo International Gathering for University Theatre, encuentro que reúne a colectivos universitarios en El Cairo, Egipto.

La participación es su primera experiencia internacional, un paso que refleja el rumbo artístico que ha impulsado Juan Luna, director del grupo. El evento es reconocido por congregar propuestas escénicas de diversas latitudes y ambientes teatrales del mundo, además de promover espacios de intercambio académico y artístico alrededor del teatro contemporáneo.

Reconocimiento al trabajo

La obra escogida para representar a la universidad será “Cuestión de Sincronía”, montaje que obtuvo el primer lugar en el Festival Regional y Nacional ASCUN 2024. La producción también ha recorrido distintos escenarios de Bogotá, donde logró consolidar su presencia dentro del circuito teatral universitario.

La participación en este encuentro internacional en El Cairo permitirá que la propuesta escénica llegue a nuevos públicos y dialogue con experiencias provenientes de diferentes contextos culturales. El festival se ha convertido en una plataforma de circulación y encuentro para agrupaciones universitarias interesadas en el desarrollo del teatro contemporáneo.

El grupo

En total, diez integrantes del Grupo de Teatro Uniandes se encuentran en Egipto para presentar su trabajo y compartir experiencias con estudiantes y artistas de otros países. La delegación estará conformada por Antonia Corrales, Isabella Sepúlveda, Mariana Carrillo, Natalia Morales, Mariana Farfán, Alejandra Basto, José López, Juan Esteban Pérez y María Rumié, quien participa como asistente de dirección.

La presencia del grupo en este escenario internacional representa una oportunidad para visibilizar el trabajo creativo desarrollado dentro de la universidad y fortalecer los lazos con comunidades teatrales de otras regiones del mundo.

La invitación

Más allá del viaje y de los reconocimientos obtenidos, esta invitación simboliza el resultado de un proyecto construido desde el trabajo colectivo. Durante años, estudiantes, egresados y profesores han convertido el teatro en un espacio de creación, aprendizaje y diálogo dentro de Uniandes.

La participación en El Cairo reafirma ese camino y representa la consolidación de un proceso que ha encontrado en el arte escénico una herramienta de formación y transformación. La invitación no solo abre una ventana internacional para el grupo, sino que también confirma la proyección de una propuesta artística que continúa creciendo y llevando su trabajo más allá de las fronteras colombianas