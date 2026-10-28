Concierto de Ryan Castro en Bogotá: ¿hasta qué hora funcionará TransMilenio?
El concierto de Ryan Castro se realizará este sábado 31 de octubre en el estadío El Campín
TransMilenio anunció una operación especial para facilitar el regreso a casa de los asistentes que van a asistir al evento del reconocido reguetonero colombiano.
De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, para llegar al estadio los usuarios contarán con la operación habitual del sistema. Se tendrán habilitadas 13 rutas troncales y 39 rutas zonales que conectan con la zona del estadio El Campín.
La modificación se dará al finalizar el evento; los artículados activarán su operación especial en dos de sus estaciones más cercanas al estadio.
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Rutas de TransMilenio para el retorno del concierto de Ryan Castro:
El sistema habilitará 8 rutas especiales para la salida del concierto de Ryan Castro este sábado 31 de octubre en El Campín. Los servicios saldrán de las estaciones Movistar Arena y Campín-UAN hacia:
- Portal Norte
- Portal 80
- Portal Américas
- Portal Sur
- Portal Usme
- Portal 20 de Julio
- Portal Suba
- Portal El dorado
A continuación, detallamos la ubicación de los diferentes servicios y el recorrido que realizará cada una de las rutas:
Estación Campín - UAN
Portal Norte - Vagón 1
- Campín - UAN
- Calle 100 - Marketmedios
- Calle 127
- Alcalá - Col.
- S. Tomás Dominicos
- Toberín - Foundever
- Portal Norte
P. Américas - Vagón 1
- Campín - UAN
- Marsella
- Banderas
- Portal Américas
P. Suba - Vagón 2
- Campín - UAN
- Suba - Calle 100
- Niza - Calle 127
- Suba - Av. Boyacá
- Portal Suba
P. Eldorado - Vagón 2
- Campín - UAN
- Corferias
- El Tiempo - CCB
- Normandía
- Portal Eldorado - C.C. Nuestro Bogotá
Estación Movistar Arena
P. 80 - Vagón 1
- Movistar Arena
- AV. 68
- Boyacá
- Av. Cali
- Portal 80
P. Sur - Vagón 1
- Movistar Arena
- Santa Isabel
- Gral. Santander
- Portal Sur - JFK Coop. Financiera
P. Usme - Vagón 2
- Movistar Arena
- Restrepo
- Calle 40 Sur
- Molinos
- Portal Usme
P. 20 de Julio - Vagón 2
- Movistar Arena
- Ricaurte
- Av. 1° de Mayo
- Portal 20 de Julio
La operación especial iniciará sobre las 10:00 de la noche, una vez finalizado el evento, y no cuenta con un horario fijo de finalización del servicio. Quiere decir que los despachos se ajustarán según la demanda de pasajeros.
Les recordamos a los asistentes tener en cuenta que este sábado 31 de octubre confluyen tres factores que pondrán a prueba la movilidad en Bogotá: la celebración de Halloween, el tradicional flujo comercial de un sábado por la tarde y las miles de personas que se trasladarán hacia el estadio.
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Debido a esto, las principales vías de la ciudad, especialmente la Avenida NQS, la Calle 63 y la Calle 53, presentarán una alta congestión vehicular desde tempranas horas. Recomendamos planear su viaje con anticipación y priorizar el uso del transporte público masivo para evitar quedar atrapado en el tráfico que se prevé para esta jornada.