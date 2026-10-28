Concierto de Ryan Castro en Bogotá: ¿hasta qué hora funcionará TransMilenio?

TransMilenio anunció una operación especial para facilitar el regreso a casa de los asistentes que van a asistir al evento del reconocido reguetonero colombiano.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, para llegar al estadio los usuarios contarán con la operación habitual del sistema. Se tendrán habilitadas 13 rutas troncales y 39 rutas zonales que conectan con la zona del estadio El Campín.

La modificación se dará al finalizar el evento; los artículados activarán su operación especial en dos de sus estaciones más cercanas al estadio.

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Rutas de TransMilenio para el retorno del concierto de Ryan Castro:

El sistema habilitará 8 rutas especiales para la salida del concierto de Ryan Castro este sábado 31 de octubre en El Campín. Los servicios saldrán de las estaciones Movistar Arena y Campín-UAN hacia:

Portal Norte

Portal 80

Portal Américas

Portal Sur

Portal Usme

Portal 20 de Julio

Portal Suba

Portal El dorado

A continuación, detallamos la ubicación de los diferentes servicios y el recorrido que realizará cada una de las rutas:

Estación Campín - UAN

Portal Norte - Vagón 1

Campín - UAN

Calle 100 - Marketmedios

Calle 127

Alcalá - Col.

S. Tomás Dominicos

Toberín - Foundever

Portal Norte

P. Américas - Vagón 1

Campín - UAN

Marsella

Banderas

Portal Américas

P. Suba - Vagón 2

Campín - UAN

Suba - Calle 100

Niza - Calle 127

Suba - Av. Boyacá

Portal Suba

P. Eldorado - Vagón 2

Campín - UAN

Corferias

El Tiempo - CCB

Normandía

Portal Eldorado - C.C. Nuestro Bogotá

Estación Movistar Arena

P. 80 - Vagón 1

Movistar Arena

AV. 68

Boyacá

Av. Cali

Portal 80

P. Sur - Vagón 1

Movistar Arena

Santa Isabel

Gral. Santander

Portal Sur - JFK Coop. Financiera

P. Usme - Vagón 2

Movistar Arena

Restrepo

Calle 40 Sur

Molinos

Portal Usme

P. 20 de Julio - Vagón 2

Movistar Arena

Ricaurte

Av. 1° de Mayo

Portal 20 de Julio

Rutas de TransMilenio para el retorno de concierto. Ryan Castro. Foto: Corresponsal Ampliar Rutas de TransMilenio para el retorno de concierto. Ryan Castro. Foto: Corresponsal Cerrar

La operación especial iniciará sobre las 10:00 de la noche, una vez finalizado el evento, y no cuenta con un horario fijo de finalización del servicio. Quiere decir que los despachos se ajustarán según la demanda de pasajeros.

Les recordamos a los asistentes tener en cuenta que este sábado 31 de octubre confluyen tres factores que pondrán a prueba la movilidad en Bogotá: la celebración de Halloween, el tradicional flujo comercial de un sábado por la tarde y las miles de personas que se trasladarán hacia el estadio.

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Debido a esto, las principales vías de la ciudad, especialmente la Avenida NQS, la Calle 63 y la Calle 53, presentarán una alta congestión vehicular desde tempranas horas. Recomendamos planear su viaje con anticipación y priorizar el uso del transporte público masivo para evitar quedar atrapado en el tráfico que se prevé para esta jornada.