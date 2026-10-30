Investigadora colombiana recibe uno de los premios en salud más competitivos del mundo

Allison Benson Hernández, directora ejecutiva del centro de investigación Acción Pública, es la primera colombiana en ganar el Career Development Award, el reconocimiento más grande que ofrece la fundación benéfica global Wellcome Trust.

Hasta el momento, solo 5 de los 255 reconocimientos entregados por Wellcome en su historia han sido para investigadores en Latinoamérica. Benson, ha sido una de las profesionales destacadas que la institución seleccionó, entre otros 17 científicos de élite provenientes de universidades como Cambridge, Oxford y Harvard.

Allison, es economista de la Universidad de los Andes y doctora del London School of Economics (LSE). Con su proyecto “Cuidado y Salud” pretende explorar ¿qué ocurre con la salud de las mujeres cuando se invierte en sistemas públicos?, además de evaluar y responder diversos cuestionamientos para observar cómo influye el trabajo de cuidado en la salud física y mental de las mujeres.

“Colombia tiene mucho que enseñarle al mundo, y con investigaciones como estas, podemos llevar nuestro conocimiento a otros países.” Asegura Benson.

Gracias a una inversión de 2 millones de dólares, el equipo de investigación evaluará rigurosamente la influencia de las Manzanas del Cuidado de Bogotá, una política pública referente a nivel internacional, que desde el año 2020 ha logrado beneficiar a más de 300.000 cuidadoras y cuyos aprendizajes ya se replican en países como México y Sierra Leona.

El proyecto cuenta con un enfoque multidisciplinario, dado que cuenta con el respaldo de las facultades de Medicina, Ciencias Sociales y Economía de la Universidad de los Andes, además de trabajar de la mano con el Distrito desde su diseño inicial. El estudio pretende realizar más de 8.000 encuestas a las mujeres durante un año, para analizar cambios en su calidad del sueño, la actividad física, el acceso a controles médicos, sus redes de apoyo, su uso del tiempo y si presentan diagnósticos como ansiedad y depresión.

Uno de los aspectos más innovadores de la iniciativa es su enfoque participativo y comunitario. El proyecto asegura que las mujeres cuidadoras sean actrices activas en todo el proceso; dos de las cuidadoras serán parte del equipo investigador durante los próximos cinco años, además de ser coautoras de los artículos académicos.

Por su parte, Allison Benson destaca la relevancia global del proyecto, junto con 60 científicas ciudadanas documentarán sus propias vivencias utilizando la metodología internacional “Our Voice” de la Universidad de Stanford para “buscar la dignificación del cuidado”.

Este galardón no solo premia la trayectoria de Benson (quien también ha sido seleccionada como Obama Foundation Scholar), sino que visibiliza el enorme potencial de la investigación colombiana para aportar a los grandes debates globales sobre salud, bienestar y equidad.