Por megaoperativo contra la minería ilegal, extienden toque de queda en Ataco, Tolima

La Alcaldía de Ataco prorrogó el toque de queda que rige en el municipio, mediante el Decreto 185 del 5 de noviembre de 2026, con el propósito de mantener las condiciones de seguridad mientras continúan las operaciones de la Fuerza Pública en el territorio.

De acuerdo con el acto administrativo, la restricción se extendió desde las 00:00 horas del viernes 6 de noviembre hasta las 24:00 horas del mismo día, es decir, hasta la medianoche que da inicio al sábado 7 de noviembre. La medida comprende todo el municipio, incluidas las zonas urbanas y rurales, centros poblados y corregimientos.

La decisión se tomó teniendo en cuenta las recomendaciones del Puesto de Mando Unificado Departamental y la continuidad de las operaciones terrestres y aéreas adelantadas por la Fuerza Pública, que iniciaron el 5 de noviembre, en articulación con el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Tolima, entre otras entidades.

Allí, más de mil hombres de la Policía y el Ejército Nacional adelantan un megaoperativo contra la minería ilegal, problemática que va en aumento en el municipio y que ha incrementado la comisión de delitos y los hechos de inseguridad.

Este es acompañado con la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO); por Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y Migración Colombia.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, explicó que las acciones que se han desarrollado contra la explotación ilegal de oro en esta zona del departamento han permitido destruir más de 144 excavadoras y retroexcavadoras.

“Son 180 operaciones que se han realizado hasta el día de hoy con más de 144 retroexcavadoras y excavadoras que se han destruido y más de 110 galones de combustible que se han incautado, y estamos hoy en la diligencia de desalojo que se debe realizar allí”, expresó la mandataria.

El decreto contempla algunas excepciones para garantizar el abastecimiento y la atención de necesidades básicas. Una de ellas permite que una persona por núcleo familiar pueda salir entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía para comprar alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, preferiblemente en establecimientos cercanos a su residencia.

También podrán movilizarse las personas que deban atender animales o cultivos en zonas rurales, el personal y los vehículos encargados del transporte de alimentos, medicamentos, combustibles y gas, así como quienes tengan citas o tratamientos médicos programados y cuenten con el respectivo soporte.

Es importante recordar que en una semana fueron asesinadas siete personas, presuntamente, en hechos relacionados con minería ilegal. Los crímenes fueron atribuidos al Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.