Más de mil policías y militares realizan operativo contra la minería ilegal en Ataco, Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, confirmó que en el municipio de Ataco, sur del departamento, se adelanta un operativo conjunto entre la Policía y el Ejército en el que participan más de mil integrantes de la fuerza pública.

“Estamos en la diligencia de desalojo que se debe realizar allí de acuerdo con todo el trámite administrativo que se hizo por parte de la Alcaldía del Municipio, son más de mil hombres de la Policía Nacional y del Ejército que tenemos en este momento en el municipio de Ataco”, dijo Adriana Matiz.

La mandataria seccional además destacó que el operativo es acompañado con las especialidades de la Policía como el Esmad e Infancia y adolescencia, también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia.

“Todas las entidades unidas trabajando para poder recuperar el rio Saldaña”, advirtió la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, al revelar detalles del operativo que se desarrolla en el municipio de Ataco.

La mandataria seccional aseguró que en los operativos que se han desarrollado contra la minería ilegal en el sur del Tolima se han destruido más de 144 excavadoras y retroexcavadoras, además de 119 mil galones de combustible que se han incautado.

Previo a este operativo las autoridades en el municipio de Ataco, Tolima, implementaron un toque de queda desde las 12:00 a.m. del jueves 5 de noviembre hasta las 12:00 a.m. del viernes 6 de noviembre con la posibilidad de extenderlo para poder mantener el orden público.