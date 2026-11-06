Consejo de Estado mantuvo la credencial del representante a la Cámara, Marco Hincapié

Tolima

La Sección Quinta del Consejo de Estado mantuvo en firme la credencial del representante a la Cámara del Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié, quien afrontaba una demanda que buscaba se declarara la nulidad de su elección en la circunscripción del Tolima.

El caso se refiere a la demanda instaurada por parte del ciudadano Andrés Felipe Gómez Castro quien planteaba que se debía declarar nula la elección debido a que Hincapié es hijo de Marco Emilio Hincapié Ramírez quien era el Presidente de Coljuegos generando una inhabilidad por parentesco.

El Consejo de Estado determinó negar las pretensiones de la demanda y mantener la elección de Marco Emilio Hincapié, esta decisión es de única instancia.

“Con alegría y respeto por la justicia saludo la decisión de la Sala Quinta del Consejo de Estado, que reconoció la solidez de nuestros argumentos y falló en única instancia a favor de la curul que obtuve en las pasadas elecciones del 08 de marzo del presente año”, destacó Marco Emilio Hincapié.

Según el abogado, Antonio París, esta es una de las dos demandas que se han interpuesto contra la elección del representante a la Cámara del Pacto Histórico “A veces los accionantes no hacen un estudio juicioso de las causales y se pone en tela de juicio la justicia, pero es el mal proceder de quienes interponen las demandas”.

Finalmente, París, aseguró que se espera que antes de finalizar el mes de noviembre se conozca la decisión de la demanda que ataca la nulidad del acto de inscripción de la lista del Pacto Histórico.