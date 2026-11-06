La reconstrucción del Valle prioriza la seguridad escolar y las necesidades de los damnificados

El Festival Valle Inspira abrió su primera edición en Santiago de Cali abordando el tema más urgente para la ciudad: la reconstrucción. En el panel ¿Puede el Valle convertirse en un ejemplo de reconstrucción? Retos, oportunidades y obstáculos representantes del sector privado y organizaciones sociales reflexionaron sobre la necesidad de aprovechar la emergencia para impulsar transformaciones de largo plazo en la región.

Una de las primeras ideas de la conversación fue la importancia de distribuir las responsabilidades entre los distintos actores involucrados en la recuperación de la región. María Isabel Ulloa, presidente de ProPacífico, resaltó el papel irremplazable del sector privado vallecaucano desde los días posteriores al terremoto del 10 de agosto al movilizarse con rapidez para atender con sus recursos humanos y económicos las necesidades más inmediatas de la gente.

Paralelamente señaló que el rol que pueden desempeñar las instituciones públicas es el de planificar las transformaciones que requiere el territorio para reducir su vulnerabilidad frente a futuros desastres.

A su turno Camilo Grez, exjefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencias de Chile, compartió algunas lecciones de la experiencia de su país, en el cual eventos sísmicos como el vivido recientemente en Colombia son un escenario más frecuente. Allí la reconstrucción se apoyó en las instituciones permanentes del Estado, en lugar de crear mecanismos específicos para atender la emergencia. Esto, según él, permitió movilizar los recursos necesarios para reconstruir con mayor prontitud.

El experto también advirtió que acelerar más de la cuenta las labores de reconstrucción genera riesgos particulares: “La urgencia entendible de las personas para recuperar sus vidas no puede pasar por encima de una reconstrucción con estándares mínimos para evitar que vuelvan a pasar las mismas cosas”, señaló; e insistió en la importancia de mantener los desastres presentes en la memoria colectiva y de contar con instituciones que ayuden a preservar ese aprendizaje.

La necesidad de entender las condiciones particulares de quienes resultaron afectados fue otro de los puntos centrales. Daniela Konietzko, presidente de la Fundación WWB Colombia, destacó que las respuestas no pueden diseñarse a partir de suposiciones sobre las necesidades de las comunidades. Para ello, explicó, es indispensable recopilar información precisa, sostener enfoques diferenciados para distintas poblaciones, y reconocer que cada actor tiene capacidades y responsabilidades diferentes en las presentes circunstancias.

En esa línea, la Fundación WWB trabaja en una iniciativa de Hoja de Vida Única por unidad productiva, que permita identificar las necesidades de cada negocio afectado y coordinar la atención para evitar duplicar esfuerzos. La idea es que la reconstrucción tenga en cuenta las condiciones estructurales en las que vivían las personas antes de la emergencia, sin perder de vista qué soluciones son efectivamente posibles.

La educación como eje central

La educación fue uno de los ámbitos en los que los panelistas identificaron una oportunidad concreta para ir más allá de la reparación física. Ulloa destacó la capacidad de articulación de los empresarios de la región y explicó que, en la atención de la emergencia educativa, el objetivo no debería medirse únicamente por la cantidad de colegios rehabilitados o reconstruidos, sino por cuántos niños pueden regresar rápidamente a clases presenciales.

Por su parte, Lina Arbeláez, delegada en Cali de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, dirigida por la Primera Dama de la Nación, señaló que el proceso exige verificar detalladamente los daños y los compromisos de reconstrucción para garantizar que las instituciones educativas no vuelvan a quedar en las mismas condiciones de vulnerabilidad que las llevaron a sufrir daños sustanciosos en el terremoto. En particular, recordó la importancia de que los colegios construidos antes de la actualización de las normas sismorresistentes vigentes sean intervenidos con criterios que garanticen su seguridad.

Arbeláez también planteó que la actual interrupción de las clases presenciales, que en muchos casos apunta a ser moderadamente prolongada, puede impulsar nuevas formas de acompañamiento educativo mientras los colegios vuelven a estar disponibles presencialmente. Así, la reconstrucción no solo representa una oportunidad para recuperar los espacios físicos, sino también para pensar cómo preparar mejor a las instituciones educativas para los desafíos que vienen.

La conversación dejó una idea compartida: reconstruir implica atender la urgencia, pero también escuchar a las comunidades, coordinar las capacidades de cada sector y tomar decisiones que eviten reproducir las condiciones que hicieron más vulnerables a los territorios. El desafío para el Valle, en ese sentido, no es únicamente volver a levantarse, sino hacerlo en mejores condiciones.