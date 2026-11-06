Alianza en el norte del Cauca impulsa la comercialización de 10.000 kilos de café

Panel: El reto de la diversidad: entre la riqueza cultural, el desarrollo sostenible y la conflictividad social moderado por Diana Calderón, directora de Hora 20. | Foto: Caracol Radio

El resultado de una alianza entre organizaciones campesinas del norte del Cauca, el sector agroindustrial y el Gobierno fue presentado durante el panel El reto de la diversidad: entre la riqueza cultural, el desarrollo sostenible y la conflictividad social, del Festival Valle Inspira.

En conversación, Andrea Buenaventura, socia fundadora de Delirio y gestora cultural; Claudia Calero, presidenta de Asocaña; Edward Prado, líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Norte del Cauca y William Camayo, líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca dieron las claves de ese proceso y de otras acciones que pueden mejorar el bienestar del departamento.

Según dijeron, esta estrategia le permitió al territorio comercializar 10.000 kilos de café con destino a Australia y Estados Unidos. Para los presentes, el hecho demuestra cómo el diálogo puede convertirse en oportunidades económicas para las comunidades.

El Festival Valle Inspira también es un espacio de intercambio económico y cultural. | Foto: Caracol Radio Ampliar El Festival Valle Inspira también es un espacio de intercambio económico y cultural. | Foto: Caracol Radio Cerrar

En ese sentido, Prado explicó que el proceso comenzó con un convenio entre Asocaña, el Ministerio de Agricultura y organizaciones de la región. En el diagnóstico inicial, la producción era de 250 gramos de café por árbol; dos años después, alcanzó los 500 gramos. A partir de ese mejoramiento se creó la cooperativa Aruco, que llegó a comprar más de 50.000 kilos de café y logró comercializar 10.000 kilos a través de una empresa que llevó parte del producto a Australia y otra a Estados Unidos.

Asimismo, destacó que el objetivo es que los campesinos dejen de ser únicamente proveedores de materia prima y avancen hacia procesos de transformación que les permitan obtener mayor valor por su trabajo. Para ello, señaló, ha sido fundamental el acompañamiento del sector privado y la posibilidad de fortalecer las capacidades productivas de las organizaciones locales.

En complemento, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, explicó que “esta experiencia hace parte de la Alianza Productiva por el Norte del Cauca, una iniciativa que reúne a comunidades afro, indígenas y campesinas, al Estado y al sector agroindustrial de la caña”. Aunque admitió que comenzó en medio de invasiones, muertes y desconfianza, aclaró que hoy la experiencia es exitosa al articular apuestas productivas en café, cacao, caña panelera y arroz, con la participación de organizaciones como el Comité de Cafeteros, Fedepanela y Fedecacao.

Calero sostuvo que el punto de encuentro entre las poblaciones, las empresas y el Estado está en trabajar por propósitos comunes y no por intereses particulares. También resaltó el aporte de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas en iniciativas de protección del agua y manejo de sistemas silvopastoriles, que buscan hacer más compatible la actividad productiva con el cuidado de la naturaleza.

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El diálogo y el cumplimiento de los acuerdos

La conversación también abordó la conflictividad social y los bloqueos de vías como mecanismo de presión de las comunidades. Prado reconoció que estas manifestaciones terminan afectando a otros sectores y territorios, pero advirtió que muchas veces son consecuencia de los compromisos que los gobiernos no cumplen.

Por eso pidió una mayor presencia del Estado en las regiones y una revisión anticipada a las necesidades de las comunidades, en lugar de limitarse a atender las crisis cuando estallan.

Por su parte, William Camayo defendió el diálogo como una vía para tramitar las diferencias y reclamar derechos sin profundizar los conflictos. “La única forma de que se pueda llegar a acuerdos es que el Estado cumpla con sus promesas y llegue a las comunidades”, dijo. Y aseguró que estos procesos requieren voluntad, paciencia, tolerancia y continuidad, partiendo por reconocer los aportes que pueden hacer tanto las comunidades como el sector privado.

La diversidad también debe generar oportunidades

Representantes del Estado, sector privado, organizaciones sociales, emprendedores y líderes comunitarios comparten un almuerzo de trabajo durante el Festival Valle Inspira. | Foto: Caracol Radio Ampliar Representantes del Estado, sector privado, organizaciones sociales, emprendedores y líderes comunitarios comparten un almuerzo de trabajo durante el Festival Valle Inspira. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Desde la gestión cultural, Andrea Buenaventura planteó que el Valle del Cauca necesita construir un sistema cultural que vaya más allá de la realización de eventos y permita generar procesos sostenibles. Según señaló, las manifestaciones artísticas deben convertirse en oportunidades económicas para quienes viven de ellas.

Como ejemplo mencionó a la ciudad de Buenaventura, donde una investigación de cartografía social encontró que sus habitantes aspiran a tener una ciudad que no esté definida únicamente por su actividad portuaria. También quieren espacios para la cultura y oportunidades para vivir de oficios como la música, la danza y el trabajo de las piangüeras, que contribuyen al cuidado de los manglares. “Es importante entendernos como los papás de la biodiversidad de América Latina”, sentenció.

En síntesis, el panel coincidió en que el desarrollo sostenible del suroccidente colombiano requiere reconocer las particularidades de cada territorio, incorporar los saberes de sus comunidades y fortalecer los espacios de concertación. Una apuesta en la que la diversidad cultural y productiva puede convertirse en una herramienta para generar bienestar y reducir las tensiones sociales.

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