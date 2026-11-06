¿Puede la cultura unir lo que la política separa? El debate en El Festival Valle Inspira

En el marco del Festival Valle Inspira, el conversatorio ‘La Cultura vs. La Política’, moderado por el periodista Gustavo Gómez, reunió a Santiago Trujillo (secretario de Cultura de Bogotá), Mariana Garcés (exministra de Cultura), Mabel Lara (periodista y exsecretaria de Desarrollo Económico de Cali) y Alexei Arbona (docente de la Universidad Javeriana de Cali). Más allá de visiones aisladas, el panel coincidió en una premisa central: mientras la política fragmenta, la cultura es el único espacio de encuentro capaz de unir a la sociedad en medio de sus diferencias.

El debate evidenció que el ecosistema artístico dejó de ser un simple adorno social para convertirse en una fuerza económica y de transformación real. Desde la perspectiva territorial, Mabel Lara enfatizó que en ciudades como Cali la cultura sustenta el 28 % del empleo —alrededor de 300.000 personas vinculadas a economías creativas— y actúa como el único eslabón que sostiene la cohesión urbana a través de referentes como la salsa o el Festival Petronio Álvarez.

“La cultura es el único detonante que permite unir a la ciudad, es lo único- desde la identidad-, donde uno dice, aquí nos entendemos todos”, afirmó Lara.

Esta capacidad transformadora requiere, a su vez, una apuesta decidida en la agenda pública. Al respecto, Santiago Trujillo explicó cómo Bogotá logró consolidar un presupuesto superior al billón de pesos para el sector cultural, permitiendo que la creación artística pase “de la mera resistencia a la incidencia efectiva y afectiva en la sociedad”. Por su parte, Mariana Garcés recordó que el alcance global del cine, la música andina o la salsa del Valle demuestra que la pasión artística debe “acompañarse de criterio empresarial, organización y visión estratégica”.

El rol del Estado: garantizar la diversidad sin censura

Al analizar el choque entre las pugnas ideológicas y la expresión artística, los panelistas concluyeron que la política no debe instrumentalizar la creación. Garcés fue enfática en marcar los límites institucionales: “desde el Estado no se interfiere, no se crea, no se obliga, no se dirige; se facilita, sin censura”. Bajo esta mirada, las manifestaciones culturales permiten encauzar de forma pacífica las inconformidades ciudadanas, convirtiendo al Estado en un garante de la libertad creadora y no en un fiscal de la diferencia.

Esta postura fue complementada por Alexei Arbona, quien señaló que la diversidad debe volver a entenderse como un valor y no como un motivo de división. Para los expertos, la tensión entre la política y la cultura se resuelve cuando el arte se articula con la educación para construir proyectos colectivos.

Al final, los panelistas coincidieron en que el trabajo conjunto alrededor de la identidad compartida es el antídoto más eficaz contra la corrupción y la fractura social en Colombia.