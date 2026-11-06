RTVC recibe multa de $76 millones por emitir película con escenas sexuales en horario familiar

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ratificó una multa de $76.157.250 a RTVC por incumplir las normas de protección de niños, niñas y adolescentes en televisión. Se trata de una sanción que fue impuesta en mayo de 2026, durante el gobierno anterior, y que ahora fue confirmada por la entidad después de revisar un recurso presentado por el operador.

El caso está relacionado con la transmisión de la película Aquarius en Señal Colombia, durante la franja familiar, pese a que contenía escenas sexuales explícitas. La emisión ocurrió el 8 de febrero de 2025, dentro del programa En Cine Nos Vemos, correspondiente cabe aclrar, a la administración anterior.

Pero el incumplimiento no estuvo relacionado únicamente con el contenido que se transmitió. Antes de comenzar la película, el canal presentó un aviso en el que aseguraba que no contenía escenas de sexo, una advertencia que no correspondía con lo que los televidentes encontraron durante la emisión.

Tras revisar el caso, la CRC determinó que RTVC incumplió dos obligaciones: por un lado, las reglas sobre los contenidos que pueden emitirse durante la franja familiar y, por otro, el deber de informar de manera clara y veraz sobre las características de los programas antes de su transmisión.

Por estos hechos, la Comisión impuso dos sanciones en mayo de 2026. La primera fue una multa de $76.157.250, equivalente a 53,5 salarios mínimos mensuales de 2025, por la información equivocada que se entregó en el aviso previo. La segunda fue una amonestación, es decir, un llamado de atención formal, por emitir escenas de connotación sexual explícita en un horario de especial protección para menores de edad.

¿Cómo comenzó la investigación contra RTVC?

La actuación de la CRC comenzó a partir de una queja ciudadana presentada en febrero de 2025, en la que se alertó sobre la emisión de este tipo de escenas en un horario considerado apto para todo público.

A partir de esa denuncia, la Comisión adelantó una investigación administrativa y, en septiembre de 2025, hizo pública la apertura del proceso y la formulación de cargos contra RTVC. Posteriormente, el 27 de mayo de 2026, impuso las sanciones.

RTVC presentó un recurso de reposición para solicitar que se revisara esa decisión. Sin embargo, la CRC negó la petición y confirmó las sanciones mediante la Resolución 8379 del 16 de octubre de 2026.

La Comisión aclaró que la decisión no cuestiona el valor artístico o cultural de Aquarius, ni constituye una censura a la película. El señalamiento se refiere específicamente a las condiciones en las que fue transmitida y a la información que recibió la audiencia antes de su emisión.