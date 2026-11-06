Producción de café en el país  cayó 15% en los últimos doce meses

La producción cafetera mantuvo su tendencia a la baja. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el país produjo 12,56 millones de sacos de 60 kilogramos, frente a los 14,74 millones del mismo período anterior, una disminución del 15%%, equivalente a 2,18 millones de sacos, confirmó el gerente de la Federación de Cafeteros, Germán Bahamón.

Durante octubre, la cosecha alcanzó 1,114 millones de sacos, cerca de 8% menos que los 1,208 millones registrados en el mismo mes de 2025, según el balance divulgado por el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón.

Señaló que las exportaciones de café sumaron 11,85 millones de sacos en los últimos doce meses, una reducción de 11% frente al período anterior. Sin embargo, los despachos de octubre crecieron 6% y llegaron a 1,119 millones de sacos.

La Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, exportó 2,55 millones de sacos durante el período analizado. Con ese volumen, su participación en las exportaciones nacionales pasó de 20,5% a 21,5%, un aumento de un punto porcentual.

El balance suministrado también señala que las importaciones de café alcanzaron 1,60 millones de sacos en los últimos doce meses. Por su parte, el consumo interno se ubicó en 2,32 millones de sacos anuales.