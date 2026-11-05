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05 nov 2026 Actualizado 16:44

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Terroristas habrían utilizado correo de la Alcaldía de Bogotá para amenazar vuelos en Europa

En los últimos días se han reportado varios ataques cibernéticos a entidades del Distrito.

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En las últimas horas, el alcalde Carlos Fernando Galán recibió una alerta internacional sobre el posible uso de una dirección de correo electrónico de una entidad del sector salud del Distrito en actividades criminales fuera del país presuntamente relacionadas con amenazas de terrorismo contra vuelos de pasajeros en Europa.

“Ante esta información, el alcalde Galán ordenó de inmediato activar los protocolos de investigación interna y de ciberseguridad para atender la situación”, dijo la Alcaldía de en un comunicado.

En ese mismo sentido, desde la Alcaldía confirmaron que en los últimos días se han reportado varios casos de posibles ataques cibernéticos contra entidades del Distrito.

“Por esta razón, no se descarta que algunas entidades del Distrito hayan sido blanco de estos ataques, ni que cuentas institucionales hayan sido vulneradas o utilizadas por hackers internacionales. La investigación ya está en manos de la Policía. Además, se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y las demás autoridades competentes”.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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