MinEnergía pide ahorrar energía para subir el nivel de los embalses al 80% antes del verano

El embalse de El Peñol (Guatapé) representa la mayor reserva energética de Colombia, con una capacidad de almacenamiento útil superior a los 4,140 GWh, lo que lo convierte en el principal respaldo hídrico del país durante las temporadas críticas. | Foto: GettyImages / Sura Ark

La ministra de Minas y Energía María Nohemí Arboleda se dirigió al país para exponer el plan del Gobierno para mitigar el impacto del Fenómeno del Niño en el suministro de energía, especialmente durante el último período de lluvias en el país antes del verano.

El ministerio ha venido ejecutando el ‘Plan Energía Ya’, tomando diferentes medidas encaminadas a evitar el desabastecimiento de energía en el país en el contexto del Fenómeno del Niño y el verano prolongado que se pronostica.

Dentro de ese plan, el ministerio advierte que quedan 30 días de lluvias para “guardar el agua que nos tiene que alcanzar para un verano que, con el Niño ya consolidado, podría extenderse más allá de abril”.

El objetivo principal es subir el nivel de los embalses para contar con una buena reserva durante el tiempo seco. Actualmente, según las cifras presentadas por la ministra, se encuentra en un 77,87%, pero la intención es que suba mínimo hasta un 80% al término de los 30 días.

“Entre más arriba, mejor”, señala la ministra, advirtiendo que el verano venidero podría extenderse aun más de lo previsto y que hoy el país consume más energía que hace un año.

“Lo que guardemos ahora es lo que tendremos para el verano”, expresó Arboleda en el video publicado en las redes del ministerio.

A pesar de las fuertes lluvias que se han presenciado a lo largo del país, el ministerio expone que los ríos que alimentan los embalses “están trayendo poca agua”.

De cada 10 litros que deberían llegar en esta época, están llegando solo 6. Es decir, habrá menos carga de la esperada y el reto será hacerla durar más tiempo.

¿Cómo recibió la situación de energía el nuevo Gobierno?

María Nohemí Arboleda también entregó detalles y cifras del estado energético del país que recibió el Gobierno de Abelardo De La Espriella:

“Cuando llegamos encontramos un país al que le faltaba energía: de los 4475 megavatios nuevos que debían entrar este año, solo entraron 730″.

Además, señaló la existencia de 275 proyectos energéticos con más de un año de retraso y “una empresa en el Caribe con deudas que superan los 4 billones de pesos”.

¿En qué consiste el Plan Energía Ya?

La ministra Arboleda indicó que el ‘Plan Energía Ya’ se resume en tres palabras:

Sumar cada gota de agua, cada molécula de gas y cada nuevo megavatio. Según la alta funcionaria, ya hay resultados concretos como el lograr que Hidroituango use todo su embalse, guardando la energía que consume Bogotá en casi 4 días, según las cifras del ministerio. También se declaró de interés nacional el gasoducto Antonio Ricaurte, que a mediados del próximo año sumará cerca del 5% del gas que consume Colombia. “Apoyamos la exploración y la producción, porque el gas está en Colombia y vamos por él”, aseguró la ministra.

cada gota de agua, cada molécula de gas y cada nuevo megavatio. Según la alta funcionaria, ya hay resultados concretos como el lograr que Hidroituango use todo su embalse, guardando la energía que consume Bogotá en casi 4 días, según las cifras del ministerio. También se declaró de interés nacional el gasoducto Antonio Ricaurte, que a mediados del próximo año sumará cerca del 5% del gas que consume Colombia. “Apoyamos la exploración y la producción, porque el gas está en Colombia y vamos por él”, aseguró la ministra. Asegurar que el combustible llegue a las plantas térmicas. Desde el 31 de octubre, los camiones que transportan combustible también circulan fines de semana y festivos. Asegurar también que el Caribe tenga energía: Se respaldó un crédito de hasta 1.2 billones de pesos para ‘air-e’. Asegurar que el gas no falte en los hogares: se superó antes de lo previsto la falla en la terminal de Cartagena.

que el combustible llegue a las plantas térmicas. Desde el 31 de octubre, los camiones que transportan combustible también circulan fines de semana y festivos. también que el Caribe tenga energía: Se respaldó un crédito de hasta 1.2 billones de pesos para ‘air-e’. que el gas no falte en los hogares: se superó antes de lo previsto la falla en la terminal de Cartagena. Exigir el respaldo térmico que se ha financiado durante años por los colombianos para contar con él cuando falta el agua. El Gobierno exigirá su estricto cumplimiento a las generadoras y llevará ante las autoridades a quien no cumpla. “Confiamos en que cada actor esté a la altura de sus compromisos”, expresó la ministra.

A propósito de este último punto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció que trabajará articuladamente con la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio para realizar acciones de inspección y vigilancia a las generadoras de energía en el país.

Se verificará el cumplimiento de las obligaciones de las generadoras relacionadas con la atención del Fenómeno del Niño, entre ellas:

Disponibilidad real de las plantas.

Aseguramiento del suministro y transporte de combustibles.

Programas de mantenimiento

Consistencia de la información que los agentes reportan al mercado.

Minenergía pide a los colombianos ahorrar energía

La ministra invitó a la ciudadanía a “cuidar la carga”, ahorrando energía en los hogares: “Cada gesto de ahorro cuenta”.

Pidió a los colombianos consumir menos energía entre las 6:00p.m. y las 9:00p.m: “Es la hora en la que todo el país prende luces, televisores y electrodomésticos al mismo tiempo”.

Entre las recomendaciones de ahorro de energía del ministerio durante ese horario están:

Aplazar uso de lavadora, plancha y ducha eléctrica.

Apagar la luz que no se está usando.

Subir un grado al aire acondicionado, si se tiene.

Por otro lado, se anunció la apertura de un tablero digital, en el que los colombianos podrán consultar el nivel de los embalses, cuánta energía se consume por región y cuánta se ahorra.

“Quedan 30 días para cargar la batería y después 5 meses para hacerla durar”, finalizó la ministra.