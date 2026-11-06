Qué pasa si tiene 1800 semanas cotizadas en Colpensiones ¿Se puede pensionar? Explicamos

Muchos colombianos sueñan con poder pensionarse, bien sea cumpliendo la edad de pensión o con la cantidad de semanas mínimas cotizadas. Le contamos en el caso de Colpensiones cómo puede dejar de cotizar.

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Semanas mínimas de pensión:

En Colombia, las semanas mínimas para pensionarse dependen del régimen y de los cambios de la reforma pensional:

En el caso de Colpensiones que hace parte del Régimen de Prima Media:

Hombres: Se requieren 1.300 semanas cotizadas y 62 años de edad.

Se requieren 1.300 semanas cotizadas y 62 años de edad. Mujeres: Se exigen 1.250 semanas desde 2026 y 57 años de edad.

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Qué pasa si tiene 1800 semanas cotizadas en Colpensiones ¿Se puede pensionar?

Tenga en cuenta que la cantidad mínima de semanas para pensionarse son 1.300 y cumplir con la edad de pensión. Si usted cuenta con 1.800 semanas, sí puede pensionarse ya que supera el requisito mínimo.

Adicionalmente, por cada 50 semanas de más que cotice por encima de las 1.300 iniciales, su porcentaje de pensión (tasa de reemplazo) aumenta en un 1.5%.

Cabe recordar que, este incremento puede subir hasta llegar a un 80% de su Ingreso Base de Liquidación (IBL) este, usualmente se alcanza, por regla general, con las 1.800 semanas, aunque en ciertos casos de salarios altos o normas específicas se discuten topes mayores.

¿Qué pasa si tiene la edad, pero no la cantidad de semanas para pensionarse?

En el caso contrario, si tiene la edad para pensionarse, pero no ha cumplido con la cantidad de semanas cotizadas en Colpensiones puede obtener una indemnización sustitutiva, esta quiere decir que, puede solicitar la devolución de un pago único equivalente a los aportes que hizo a lo largo de su vida para ello, debe declarar que le es imposible continuar cotizando.

Otra opción es la pensión familiar con la que puede sumar las semanas cotizadas con las de su cónyuge o compañero permanente para alcanzar el requisito mínimo entre los dos.

BEPS (Beneficios Económicos Periódicos): Si no alcanza a pensionarse, puede trasladar los recursos de sus aportes a este programa de ahorro voluntario del Gobierno para recibir un ingreso periódico de por vida.

Pilar semicontributivo: Permite que, al llegar a la edad (57 años o 62 años, dependiendo), si no alcanzó las semanas, pero tiene un mínimo acumulado como 300 o 750 semanas según el caso, pueda recibir una renta vitalicia.

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