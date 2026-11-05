Contraloría emite advertencia a MinSalud por retraso en infraestructura y $10 billones sin legalizar

La Contraloría General emitió una advertencia especial al Ministerio de Salud al identificar riesgo de pérdida de recursos públicos por retrasos o suspensiones de la infraestructura hospitalaria y equipos médicos.

“La situación resulta especialmente preocupante: solo el 1,61 % de los recursos asignados entre 2022 y 2025 corresponde a proyectos reportados como terminados”, explicó el ente de control.

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De hecho, el ente de control señaló que identificaron problemas en estudios y diseños, modificaciones en el alcance de los proyectos, mayores cantidades de obra, actividades no previstas e insuficiencias presupuestales.

A ello sumó las debilidades en la trazabilidad de los recursos y diferencias entre las obras ejecutadas y los proyectos inicialmente viabilizados, con posibles efectos sobre los costos, los plazos y la funcionalidad de la infraestructura hospitalaria.

Pero además, la Contraloría afirmó que, al 30 de junio de 2026, el Ministerio de Salud registraba $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización, situación que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control.

Es decir, recursos que le dieron a la entidad para algunos asuntos puntuales, pero que su ejecución aún no ha sido formalmente verificada o aprobada.

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“La Contraloría examinó una muestra de 40 proyectos financiados entre 2022 y 2025, con asignaciones por $1,03 billones. De estos, 22 proyectos, por $541.194 millones, equivalentes al 52,77 % del valor de la muestra, presentan situaciones que requieren especial vigilancia fiscal”, explicó la entidad.

Finalmente, el ente de control afirmó que “es indispensable garantizar hospitales en funcionamiento, servicios de salud efectivos y mejores condiciones de atención para los colombianos”.