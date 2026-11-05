Dólar HOY 5 de noviembre de 2026 en Colombia: la moneda internacional inicia la jornada al alza

La divisa más usada en el comercio internacional es el dólar estadounidense. Por tal motivo, la variación en el mercado cambiario afecta a distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por distintos sectores del país.

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Valor dólar hoy Colombia

Para este 5 de noviembre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.221,19 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 4 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del jueves con un crecimiento de la divisa del 39 pesos colombianos.

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Tasa dólar hoy

En Colombia, los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 5 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,141 - Venta a $3.224

Compran a $3,141 - Venta a $3.224 Cali: Compran a $3.100 - Venta a $3.265

Compran a $3.100 - Venta a $3.265 Medellín: Compran a $3.079 - Venta a $3.195

Compran a $3.079 - Venta a $3.195 Pereira: Compran a $3.140 - Venta a $3.220

Sin embargo, tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Peso Argentino

El peso argentino es la moneda oficial de Argentina y una de las divisas que más ha cambiado de nombre y perdido ceros en la historia moderna debido a la alta inflación e inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2,07 pesos colombianos. Lo que en comparación a datos anteriores, representa una baja de $0,01 pesos colombiano y una variación del -0.60%.

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Dólar canadiense hoy

El dólar canadiense es la moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este Jueves 5 de noviembre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.304,42 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró una perdida de $20,34 pesos colombianos, equivalente al -0,87%

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 96,67 dólares, lo que representa un incremento de 2% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 97,70 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 93,50 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 5 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 79.882 dólares, lo que representa una variación de 1.493 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda gana 1,90% de terreno.

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