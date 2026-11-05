¿Cuánto le pagan a un bachiller en el Ejército en 2027? Bonificación y otros beneficios económicos

Cada año, miles de jóvenes colombianos recién graduados del colegio buscan definir su situación militar o iniciar un proyecto de vida, muchas veces ese proyecto de vida coincide con el servicio que se presta en las Fuerzas Armadas.

Con la llegada del 2027, una de las preguntas más frecuentes entre los bachilleres y sus familias es saber si este servicio es remunerado y qué beneficios económicos reciben al ingresar por primera vez a la institución.

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A diferencia de épocas anteriores, donde este servicio no contaba con un incentivo económico significativo, las nuevas leyes colombianas, a partir de este año 2026, han modificado las dinámicas de remuneración dentro de la institución. Esta disposición legal está respaldada por la Ley 2384 de 2024 y el Decreto 384 de 2026, que formalizó un incremento gradual con el fin de dignificar la labor de los soldados en todo el territorio nacional.

¿Cuánto le pagan a un bachiller en el Ejército en 2026?

La medida estableció que los jóvenes soldados reciben una bonificación mensual equivalente al 100% de un salario mínimo mensual legal vigente, la cual se fijó en $1.750.905 COP durante el año 2026.

Es importante aclarar que este monto no se deriva de un contrato laboral estándar, sino que funciona como un incentivo económico asignado para sus gastos personales.

Al estar esta bonificación directamente vinculada al salario mínimo por ley Ley 2384 de 2024, el pago para el año 2027 aumentará proporcionalmente según el porcentaje de incremento que defina la mesa de concertación salarial a finales de este 2026.

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¿Cuál es la proyección de pago para un bachiller del Ejército en 2027?

Tomando como base la bonificación actual de 2026 ($1.750.905 COP), y según los rangos históricos de negociación y las proyecciones económicas del país, el panorama se divide en tres posibilidades:

Si el incremento se ajusta al ritmo de la inflación (Aumento del 7% al 8%) : La bonificación mensual para los bachilleres se situaría en un rango entre $1.873.468 COP y $1.890.977 COP.

: La bonificación mensual para los bachilleres se situaría en un rango entre Si se adopta la tendencia del sector empresarial (Aumento del 9%): Este porcentaje refleja la postura de los gremios comerciales y de producción. Con este ajuste, el salario mensual de los jóvenes pasaría a ser de aproximadamente $1.908.486 COP.

Este porcentaje refleja la postura de los gremios comerciales y de producción. Con este ajuste, el salario mensual de los jóvenes pasaría a ser de aproximadamente Si prospera la intención de las centrales obreras (Aumento del 10% o más): Históricamente, las centrales sindicales empujan la negociación hacia el doble dígito. De ser aprobado un ajuste de este tipo, el pago mensual de los soldados bachilleres superará los $1.925.996 COP.

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Conozca esta alternativa profesional: Bachilleres en formación de Suboficiales

Para los bachilleres que buscan una carrera a largo plazo, la Escuela de Suboficiales (EMSUB) ofrece formación de dos años con beneficios como una bonificación mensual de $361.000 COP, opción de Matrícula Cero (según Sisbén), subsistencia gratuita, doble titulación tecnológica y vinculación laboral inmediata al graduarse.

A diferencia del servicio obligatorio, este proceso de selección requiere una inversión inicial de $131.700 COP de inscripción, $900.000 COP de exámenes médicos y $235.000 COP de pruebas psicométricas. Las inscripciones oficiales cierran el 20 de febrero de 2027.

La remuneración de los bachilleres en el Ejército quedará definida una vez se establezca el incremento del salario mínimo legal para 2027. Por un lado, quienes presten el servicio obligatorio verán ajustada su bonificación mensual de forma automática bajo la Ley 2384 de 2024. Por el otro, aquellos que opten por la carrera profesional como suboficiales tienen hasta el 20 de febrero de 2027 para realizar su inscripción y costear los exámenes obligatorios en la EMSUB, asegurando su vinculación laboral inmediata al graduarse.

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