EPM coloca bonos por USD 1.000 millones y regresa al mercado internacional tras seis años

Medellín, Antioquia

Empresas Públicas de Medellín (EPM) adjudicó bonos por 1.000 millones de dólares en el mercado internacional de capitales, en su séptima operación de este tipo y la primera en seis años. La emisión recibió órdenes de compra equivalentes al doble del monto ofrecido, con participación de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica.

La operación se realizó este jueves 5 de noviembre y contempla bonos a siete años, con vencimiento en 2033. El cierre está previsto para el próximo 10 de noviembre, fecha en la que se realizará la emisión de los títulos.

Según EPM, los recursos fortalecerán la liquidez de la empresa, atenderán necesidades financieras de mediano plazo y permitirán anticipar parte de los requerimientos previstos para 2027. La operación hace parte de su estrategia de prefinanciación y busca respaldar la continuidad y calidad de los servicios públicos.

Calificación de grado de inversión

La emisión recibió de Moody’s Ratings la calificación Baa3, correspondiente a grado de inversión y equivalente a la calificación internacional que actualmente tiene EPM.

Por su parte, Fitch Ratings asignó a los bonos la calificación BB, la misma del emisor, y destacó la solidez de la base de activos de la empresa y la madurez de sus mercados regulados.

El proceso estuvo precedido por una evaluación de aspectos financieros, operativos, legales, regulatorios y de sostenibilidad, con participación de firmas auditoras, calificadoras de riesgo y asesores jurídicos.

El gerente general de EPM, John Maya Salazar, señaló que la respuesta de los inversionistas refleja la confianza en la solidez financiera de la empresa y en su capacidad para enfrentar los desafíos del sector energético.

La compañía destacó que la operación se realiza en un contexto de volatilidad de los mercados internacionales y de desafíos climáticos que impactan al sector energético, particularmente por las condiciones hidrológicas previstas hasta 2027.