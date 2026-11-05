Tras la victoria de los demócratas, la bolsa de Wall Street y Nasdaq cae abruptamente

Este 5 de noviembre Wall Street denominó este día como jueves negro o black thrusday, debido a la caída masiva de las acciones incluido el Bitcoin.

El precio de bitcoin (BTC) cotiza por debajo de 77.000 dólares mientras se escribe esta publicación, lo que representa una caída del 4,28% en las últimas 24 horas.

Este retroceso se produce tras un inicio de jornada en el que el activo se mantenía por encima de los 80.000 dólares, impulsado inicialmente por la consolidación del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos, lo que, al menos en el primer día posterior, según las gráficas y las acciones, fue bien asimilado por el mercado.

Además, la corrección de la moneda digital acompaña de cerca la dinámica del mercado bursátil tradicional, donde el índice Nasdaq 100 registró una pérdida del 4% en el día de hoy.

Esta caída tan significativa, estuvo liderado por las empresas de semiconductores, en momentos en que los inversores evalúan el impacto del control demócrata en el Congreso sobre las operaciones vinculadas a la inteligencia artificial.

El mercado bursátil, depende netamente de las variables económicas que trascienden el escenario electoral, es decir que, la atención de los inversores se concentrará ahora en el dato de empleo que se publicará este viernes, en las próximas señales que emita la Reserva Federal y en el flujo de capital hacia los fondos cotizados en bolsa.

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