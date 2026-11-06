Desmontan 41 puestos de ventas ambulantes en nuevo operativo de recuperación del centro de Cali

Un nuevo operativo de recuperación del espacio público terminó con el retiro de 41 puestos de ventas ambulantes en pleno centro de Cali. La intervención se realizó durante la madrugada de este viernes en la carrera 9, entre calles 13 y 13A, donde las autoridades encontraron estructuras y elementos que ocupaban cerca de 600 metros cuadrados de espacio público.

En el procedimiento, adelantado por la Secretaría de Seguridad con acompañamiento de la Policía Metropolitana, 16 puestos fueron desmontados voluntariamente, mientras que cuatro casetas fueron destruidas. También fueron retirados 34 metros cúbicos de escombros y desconectadas 16 instalaciones ilegales de energía.

El operativo busca despejar completamente este tramo para permitir los trabajos de reparcheo de la vía, que no se habían podido ejecutar por la ocupación del espacio público.

La intervención se suma a otra jornada realizada hace menos de dos meses en el mismo sector.