Atentado con explosivos sacudió el sur de Cali

Una fuerte explosión rompió la tranquilidad de los habitantes del sur de Cali en la noche de este miércoles, según el reporte preliminar de las autoridades se trataría de un presunto atentado con explosivos contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.

El hecho habría tenido como objetivo a los uniformados que se movilizaban en la patrulla.

Tras conocerse la situación, unidades de la Policía hicieron presencia en el sector y procedieron a acordonar la zona para garantizar la seguridad y adelantar los procedimientos correspondientes.

Por ahora, no se cuenta con información oficial sobre posibles uniformados lesionados, daños materiales o las circunstancias exactas en las que se habría presentado el ataque.

Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás de este hecho.

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