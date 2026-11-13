Atentados son retaliación por golpe a alias Pincher, dice alcalde de Cali

Cali, Valle del Cauca

El alcalde de Cali, Alejandro Eder Garcés, aseguró que los recientes golpes contra la disidencia Jaime Martínez de alias Mordisco, están provocando estos atentados ocurridos en los últimos días contra la sede de RCN y la explosión en la zona cercana a las sedes del GOES y Carabineros en el oeste de la ciudad.

“Fue un hecho lamentable porque desde una moto lanzaron un explosivo contra una patrulla policial que iba pasando, pero por suerte solo generó ruido sin consecuencia para los uniformados”, relató el alcalde de Cali.

Los golpes, indicó el mandatario local, seguirán dándose en forma contundente y pidió colaboración a la ciudadanía para contribuya con información para dar con los autores y por ello ofreció una recompensa de 50 millones de pesos.

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“Estos tipos están desesperados y en comparación con hechos del año pasado, estos son menores, pero igual hay que seguir golpeándolos”, añadió el alcalde de Cali.

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“Sin lugar a dudas que estos atentados son retaliación al operativo que permitió dar de baja a alias ”Pincher" de las disidencias de las Farc y por ello mantendremos las operaciones con más contundencia”, concluyó el alcalde de Cali, Alejandro Eder Garcés.