Guacarí se une por la liberación de Lizeth Alejandra Castaño tras 17 días de secuestro

La Gobernación del Valle ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita dar con el paradero de la joven. Foto: Cortesía de Giovanni Castaño.

Valle del Cauca

Han pasado 17 días desde que Lizeth Alejandra Castaño Montes fue secuestrada en Guacarí y desde entonces, su familia y la comunidad mantienen las manifestaciones de solidaridad y los llamados por su pronta liberación y regreso a casa.

A las velatones, marchas y jornadas de oración se sumará este viernes 13 de noviembre un acto simbólico en medio de la conmemoración por el aniversario de fundación del municipio, con la quema del castillo, como símbolo de solidaridad de todo el municipio.

La alcaldesa de Guacarí, Leonor Abadía, explicó que esta iniciativa busca unir a los habitantes del municipio en una petición colectiva por el regreso de la joven la joven de 19 años.

“Tomamos la decisión de unirnos todos los guacariceños al unísono y pedirle a Dios, rogándole como hemos venido haciendo, la pronta liberación de Alejandra y que se encuentre prontamente con sus padres. Entonces, hoy el emblema va a ser una foto de ella con la frase, te esperamos pronto, porque eso es lo que realmente queremos, la pronta liberación de esta niña de 19 años que tiene todo por vivir”, indicó.

Entretanto, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer qué ocurrió y dar con el paradero de la joven. Entre las pruebas que tienen en su poder se encuentra un video en el que se observa el momento en que hombres armados la sacan de la panadería de su familia, donde trabajaba al momento del secuestro.

La Gobernación del Valle mantiene una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita encontrar a Lizeth Alejandra.