Los empresarios decidieron ser parte de la solución: María Isabel Ulloa en reconstrucción del Valle

En medio del evento Valle Inspira que se realiza este 6 y 7 de noviembre como una nueva iniciativa de diálogo social creado por Prisa Media, habló la directora de ProPacífico, María Isabel Ulloa en 6AM W.

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Este espacio reúne a líderes públicos, empresarios, académicos, artistas, jóvenes y representantes de la sociedad civil vallecaucana y nacional para revisar las fortalezas de la región y el pool de oportunidades productivas y culturales con las que cuenta; además de discutir sobre posibles soluciones ante los desafíos que se presentan en su camino al desarrollo. El objetivo es construir una visión conjunta de la dirección que debe tomar el departamento a partir de ahora.

Reconstrucción luego del terremoto

En este espacio la directora habló de cómo avanza la reconstrucción del Valle luego del terremoto que afrontó el país el pasado 10 de agosto.

“Los empresarios vallacaucanos y las empresas que operan aquí decidieron ser parte de la solución, entendiendo que esto es mucho más complejo y que el aporte del sector empresarial es una parte importante, pero pequeña a la magnitud del problema. Ya hemos entregado más de un millón de unidades de producto a los diferentes damnificados, pero también hemos estado aportando y ayudando a sectores como Roldanillo en la reactivación económica de este municipio turístico de nuestro departamento”, dijo la directora.

Agregó que se ha apoyado a los damnificados para que salieran de los albergues y fueran a hoteles, también con estudio y a las administraciones para que tuviera información de forma más ágil.

Coordinación con el Gobierno

La directora aseguró que se ha tenido toda la articulación con el Gobierno, “Yo sé que para una persona damnificada tres meses son mucho, pero tres meses son muy poco para reconstruir un país.”

Afirmó que de la mano del Fondo Milagro, La Unidad de Gestión de Riesgos, la Gobernación y las alcaldías se ha ido invirtiendo los recursos en el apoyo de sedes educativas y sedes de salud.

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