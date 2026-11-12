Hallan 104 cilindros de gas que serían utilizados por disidencias de las Farc en Yumbo, Valle

Un depósito clandestino con 104 cilindros de gas que presuntamente serían utilizados por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc fue descubierto en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

El hallazgo encendió las alertas ante la posibilidad de que estos elementos fueran destinados a la fabricación de artefactos explosivos o utilizados en ataques terroristas, aunque las autoridades no han confirmado que estuvieran acondicionados para ese propósito.

Según información del Ejército, el depósito fue localizado mediante labores de inteligencia militar y datos suministrados por ciudadanos, que permitieron establecer dónde permanecían almacenados los cilindros.

Los 104 cilindros fueron incautados y destruidos por tropas de la Tercera Brigada, ante las sospechas de que serían utilizados para fortalecer las actividades criminales de esta estructura armada ilegal.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el hallazgo. Las autoridades buscan establecer la procedencia de los cilindros y determinar si estaban destinados a posibles acciones terroristas en la región.