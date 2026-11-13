Buscan a hombre que lanzó explosivo contra patrulla del GOES en Cali: ofrecen $50 millones

Las autoridades en Cali intensificaron los operativos para localizar a un hombre que, desde una motocicleta, habría lanzado un artefacto explosivo contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía, en inmediaciones de la Escuela de Carabineros, en la ladera de la capital del Valle. En el vehículo se movilizaban cinco uniformados, quienes resultaron ilesos.

La explosión ocurrió la noche del jueves y se escuchó en varios barrios del sector. Habitantes reportaron una fuerte detonación y una columna de polvo que podía observarse desde distintos puntos de la zona.

Según las primeras investigaciones, el responsable habría lanzado el explosivo al paso de los uniformados y posteriormente escapó del lugar. La onda expansiva ocasionó daños en los vidrios del vehículo policial y afectó una motocicleta que transitaba por el sector.

Las autoridades descartaron que se tratara de una motobomba, como se especuló inicialmente debido a las imágenes de una motocicleta afectada que circularon en redes sociales.

“El hecho habría sido ocasionado por un artefacto explosivo lanzado al paso de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional. No se reportan personas heridas”, confirmó la Policía Metropolitana de Cali.

Durante la inspección del lugar, un perro antiexplosivos detectó una señal inusual, lo que obligó a los especialistas a realizar una detonación controlada para descartar otros riesgos.

“Nuestra Policía reaccionó en el sector, hizo todas las verificaciones y descartó cualquier afectación adicional. Desde la Alcaldía apoyaremos las investigaciones para ubicar a los responsables”, señaló Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder relacionó este ataque y el ocurrido recientemente contra las instalaciones de RCN con los operativos adelantados contra el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“Sin lugar a dudas que estos atentados son retaliación al operativo que permitió dar de baja a alias Pincher, de las disidencias de las Farc”, aseguró el mandatario.

Hasta el momento no se han reportado capturas por este ataque. Las autoridades mantienen la búsqueda del responsable y ofrecen hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar y localizar a los implicados.