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14 nov 2026 Actualizado 11:37

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Nuevo ataque con explosivos contra la Policía en Cali

La explosión ocurrió durante la madrugada de este sábado en inmediaciones de la estación de Policía de Decepaz. Una persona resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que esta cadena de ataques sería una retaliación por los golpes de las autoridades contra el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que esta cadena de ataques sería una retaliación por los golpes de las autoridades contra el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que esta cadena de ataques sería una retaliación por los golpes de las autoridades contra el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.
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Un nuevo ataque con explosivos contra la fuerza pública se registró durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en Cali. La detonación se produjo en la parte exterior de un establecimiento comercial ubicado en inmediaciones de la estación de Policía de Decepaz, en el oriente de la ciudad.

Según información oficial, una persona resultó lesionada con laceraciones en una mano y una pierna, por lo que debió ser trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. La explosión también ocasionó daños materiales en el establecimiento comercial y en viviendas cercanas.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables de este hecho, que se convierte en el segundo ataque con explosivos contra la fuerza pública en menos de 48 horas. El anterior ocurrió la noche del jueves, cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta lanzó un artefacto contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), cerca de la Escuela de Carabineros, en el sector de Siloé. Los cinco uniformados que se movilizaban en el vehículo resultaron ilesos.

Más información

A estos hechos se suma el atentado contra las instalaciones de RCN el pasado miércoles 11 de noviembre. Frente a esta cadena de ataques, el alcalde Alejandro Eder aseguró que serían retaliaciones por los golpes de las autoridades contra el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Además, el mandatario anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

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