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05 nov 2026 Actualizado 23:22

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¡Por fin cayó!, dijo la gobernadora del Valle, por alias “Pincher”, cabecilla de la Jaime Martínez

Era líder financiero, de redes de apoyo y dinamizador del cobro de extorsiones y secuestros en el departamento.

Alias &quot;‘Pincher&quot;, señalado cabecilla de la Columna Móvil Ricardo Velásquez, contaba con una trayectoria criminal de aproximadamente 18 años.

Alias "‘Pincher", señalado cabecilla de la Columna Móvil Ricardo Velásquez, contaba con una trayectoria criminal de aproximadamente 18 años.

Alias &quot;‘Pincher&quot;, señalado cabecilla de la Columna Móvil Ricardo Velásquez, contaba con una trayectoria criminal de aproximadamente 18 años.
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Luego que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara por su red social X, que en Timba, Valle del Cauca, murieran dos integrantes de la Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, entre ellos alias ‘Pincher’, señalado cabecilla de la columna Móvil Ricardo Velásquez, señalado de ordenar ataques con explosivos contra supermercados en Cali, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que este peligroso delincuente contaba con una trayectoria criminal de aproximadamente 18 años.

Dilian Francisca Toro, destacó que se sigue cerrando el cerco a las estructuras criminales en defensa de la vida y la libertad de todos los vallecaucanos.

En estos enfrentamientos un soldado profesional murió.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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