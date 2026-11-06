Infraestructura vial reunió en Ibagué a grandes expertos para discutir el futuro de las carreteras

La infraestructura vial y los desafíos que enfrenta su desarrollo se convirtieron en el centro de la discusión académica en Ibagué, donde se desarrolló el XXIV Simposio Colombiano y V Iberoamericano de Pavimentos, un evento que por primera vez tiene como sede al departamento del Tolima.

El encuentro, que se realizó entre el 4 y el 6 de noviembre, congregó a investigadores, ingenieros, docentes y profesionales del sector para intercambiar experiencias y presentar avances relacionados con la construcción, el diseño, el mantenimiento y la sostenibilidad de los pavimentos.

Como invitados estuvieron los especialistas de reconocidas instituciones académicas y organizaciones internacionales. Es el caso de Silvia Caro Spinel, vicerrectora académica de la Universidad de los Andes; Diana Sánchez, ingeniera de pavimentos de la multinacional AtkinsRéalis, en Inglaterra; y Erdrick Pérez González, profesor de la Université Laval de Canadá.

También Lucas Manuel Vozzi, gerente técnico de Tráfico de PTV América Latina; Javier Alejandro Gómez Sánchez, especialista mexicano en inteligencia artificial aplicada a la construcción y tecnologías con drones; y Fredy Reyes Lizcano, investigador sénior y especialista en pavimentos e infraestructura vial.

Así mismo, Norberto Feito, doctor en Ingeniería Mecáninca y Organización Industrial; Otoniel Fernández, docente, docente y miembro fundador de la Academy Of Pavement Science and Engineering (ASPE), y Gladys Gutiérrez Buitrago de Invías Infats.

La agenda académica incluyó temas como la sostenibilidad y resiliencia de los pavimentos, los materiales emergentes, la inteligencia artificial aplicada a la ingeniería, la simulación del transporte público y las nuevas alternativas de fabricación y reciclaje de materiales para la infraestructura.

De esta manera, el simposio pone sobre la mesa los retos que enfrenta el sector vial frente a las necesidades de movilidad, el cambio climático y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan desarrollar infraestructuras más eficientes y duraderas.

La realización de este encuentro representa, además, una oportunidad para posicionar al Tolima como escenario de intercambio científico y académico, fortalecer los vínculos entre universidades y acercar a la región a las discusiones internacionales sobre el desarrollo de la infraestructura.