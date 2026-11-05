Varias emergencias por aguacero en Barranquilla y municipios: más de 200 damnificados en Baranoa

Varias emergencias en Barranquilla y varios municipios por las fuertes lluvias. Piden canalización de varios arroyos.

En varios barrios de Barranquilla como Villa Carolina, Paraíso, Alameda del Río, entre otros reportaron interrupciones en el servicio de energía durante el aguacero.

Mientras tanto, en el municipio de Galapa, varios habitantes manifestaron que hubo inundación de varias viviendas, entre ellos, en los barrios La Inmaculada y Las Mercedes.

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Según el teniente Edwin Pacheco, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, dio a conocer que fueron rescatados dos vehículos sin que hubiese lesionados

Damnificados en Baranoa

Según la Alcaldía de Baranoa, “el desbordamiento del arroyo Guariguacia provocó la inundación de varias viviendas en el barrio 7 de Octubre, Villa Clara y 20 de julio. Las principales pérdidas de las familias corresponden a enseres domésticos. Se requieren con urgencia colchonetas, sábanas y ayudas humanitarias”.

Asimismo, que debido a las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas, se reportan de manera preliminar 43 viviendas afectadas y 202 personas damnificadas en el municipio de Baranoa.

“Los sectores afectados son los barrios 7 de Octubre, Villa Clara, 20 de Julio, Topacio, Laguna Mar, Sibarquito y El Campito, en el corregimiento de Sibarco”.