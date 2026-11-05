Conozca a los ganadores del Premio al Mérito Empresarial 2026

El gerente general de Gases del Caribe, Ramón Darío Dávila Martínez, recibió un reconocimiento por sus más de 40 años al frente de la compañía

El Teatro José Consuegra Higgins fue escenario de la décima séptima edición del Premio al Mérito Empresarial, en la que el jurado entregó 20 galardones y una mención especial, tras evaluar las iniciativas de representantes del sector productivo colombiano.

El gerente general de Gases del Caribe, Ramón Dávila Martínez, recibió un reconocimiento por sus más de 40 años al frente de la compañía, periodo durante el cual ha impulsado la expansión del servicio de gas natural y programas sociales como Brilla y la Fundación Gases del Caribe.

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En el capítulo Atlántico también fue distinguido Mauricio Acosta Vitola, gerente de BEC Consultores Ambientales, quien recibió el reconocimiento como Empresario del Año. Asimismo, Gases del Caribe e Ingelectri SAS fueron premiadas en la categoría Empresa de Servicios.

Jóvenes empresarios y empresas destacadas

El galardón de Joven Empresario correspondió a Sergio Andrés Pinedo Ruiz, presidente de Asonáutica y gerente de Lalizas Colombia y Marine Center Colombia, por su gestión en el sector náutico.

Por su parte, Naviera Fluvial Colombiana recibió el reconocimiento de Empresa Perseverante, por sus 106 años de trayectoria.

En la categoría Empresa Industrial Manufacturera fue premiada Celta SAS, del Atlántico, mientras que Constructora Bolívar y Halligan SAS, ambas de Cundinamarca, fueron reconocidas en Responsabilidad Social y Valor Compartido.

Reconocimientos en diferentes sectores

En Comercio Internacional fueron distinguidas la Industria Licorera de Caldas y Grupo Quiromar. En Sostenibilidad Empresarial, los reconocimientos correspondieron a Sodimac Colombia y Fundación Bosques Verdes.

En el sector salud, Especialistas Asociados, de Córdoba, recibió el galardón como Empresa de Salud. Entretanto, Cotecmar, de Bolívar, fue reconocida como Empresa Líder en Innovación por sus capacidades de investigación y desarrollo tecnológico aplicadas a la industria naval.

El Centro de Innovación y Productividad Connectnova, del Atlántico, obtuvo una mención especial por sus actividades de investigación, desarrollo e innovación.

Emprendimiento y gestión cultural

En la categoría Startup, el reconocimiento fue para Loto App SAS. Por su parte, Carnaval de Barranquilla SAS y la Fundación Cultura Ancestral de Juanchaco recibieron galardones en Gestión Cultural.

La médica Massiel Pardo de Oro, egresada de la Especialización en Pediatría de la Universidad Simón Bolívar, obtuvo el Mérito a la Egresada Unisimón por su trabajo en nutrición infantil, microbiota y neurodesarrollo.

Durante la ceremonia, el rector de Unisimón, José Consuegra Bolívar, destacó el papel de la academia en el desarrollo productivo y señaló que el trabajo conjunto entre las universidades y las empresas es clave para la construcción de país.