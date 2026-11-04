Hallan el cuerpo sin vida del adulto mayor arrastrado por el arroyo El Salao en Soledad, Atlántico

Sin vida fue hallado el cuerpo del adulto mayor que fue arrastrado por el arroyo El Salao, en el municipio de Soledad. Las autoridades siguen en la búsqueda de una menor.

Otra menor que había sido arrastrada junto a ellos pudo ser rescatada por la comunidad y llevada hasta un centro asistencial donde fue atendida por el cuerpo médico.

El cuerpo sin vida del adulto mayor identificado como Ciro Orquendo fue hallado en la zona Siete de Agosto y fue avistado por la comunidad.

Mientras tanto, las autoridades adelantan la búsqueda de la otra menor que permanece desaparecida.