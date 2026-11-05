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05 nov 2026 Actualizado 02:05

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Barranquilla

Avión se salió de la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz: operación fue suspendida varios minutos

El hecho se registró en medio del fuerte aguacero de este miércoles, 4 de noviembre

Evacúan aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por posible hallazgo de explosivo. Crédito: cortesía

Evacúan aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por posible hallazgo de explosivo. Crédito: cortesía

Evacúan aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por posible hallazgo de explosivo. Crédito: cortesía
Barranquilla
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Por varios minutos fue suspendido la operación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz debido a que un Jet privado se salió de la pista momentos en que aterrizaba en medio del fuerte aguacero de este miércoles, 4 de noviembre.

El avión terminó en la zona verde de la pista, y fue auxiliado por varios equipos que acudieron al lugar.

Mientras tanto, varios vuelos fueron desviados a otras ciudades, mientras que el avión era reintegrado a la pista.

Por su parte, la Aerocivil no reportaron personas lesionadas.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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