Avión se salió de la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz: operación fue suspendida varios minutos

Por varios minutos fue suspendido la operación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz debido a que un Jet privado se salió de la pista momentos en que aterrizaba en medio del fuerte aguacero de este miércoles, 4 de noviembre.

El avión terminó en la zona verde de la pista, y fue auxiliado por varios equipos que acudieron al lugar.

Mientras tanto, varios vuelos fueron desviados a otras ciudades, mientras que el avión era reintegrado a la pista.

Por su parte, la Aerocivil no reportaron personas lesionadas.