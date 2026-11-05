“Perdimos la ilusión de tener una vivienda digna”:

Aunque las familias recibieron la devolución de su inversión y algunas accedieron posteriormente a otras soluciones habitacionales

Paipa

La demolición de las estructuras del antiguo Multifamiliar Primero de Mayo, en Paipa, también revive la historia de las familias que durante años esperaron tener una vivienda propia en este lugar y que terminaron enfrentando un prolongado proceso para recuperar los recursos que habían invertido.

Jorge Orlando Hurtado, uno de los beneficiarios del proyecto, recordó que todo comenzó en 2009, cuando el Instituto de Vivienda de Paipa lanzó un programa al que se vincularon cerca de 60 familias que buscaban acceder a una solución habitacional.

“El Instituto de Vivienda de Paipa hizo el programa, lanzó el programa en el cual nos vinculamos aproximadamente 60 familias con la ilusión de tener una vivienda digna en el municipio”, relató.

Según explicó, durante la administración del entonces alcalde Jorge Herrera se conformó una unión temporal entre el municipio, el constructor y el Instituto de Vivienda para desarrollar las obras. Sin embargo, posteriormente se modificaron las condiciones iniciales del proyecto y este quedó en manos del constructor.

“Empezó la obra con esa unión temporal y al poco tiempo el municipio deshizo la unión temporal y le vendió el proyecto al constructor. El constructor vendió más unidades de vivienda a gente particular y arrancó el proyecto hasta donde pudo avanzar”, recordó.

Con el paso del tiempo comenzaron los retrasos y, según su testimonio, el constructor dejó de responder a los compromisos adquiridos. Las familias buscaron respuestas en las entidades involucradas, pero no encontraron una solución.

“Nosotros acudimos al Instituto de Vivienda, a la administración municipal y ninguna persona nos quería o entidad nos quiso responder por eso”, manifestó.

Ante esa situación, los beneficiarios decidieron acudir a la justicia mediante una acción de grupo, con la que buscaban que el municipio fuera vinculado solidariamente al proceso.

“Los beneficiarios hicimos una acción de grupo en la cual solicitábamos que vincularan solidariamente al municipio de Paipa”, explicó.

Hurtado señaló que entre 2019 y 2020 se produjo un fallo que ordenaba al municipio responder solidariamente frente al caso. Posteriormente, se adelantaron actuaciones relacionadas con el constructor y el Banco Sudamérica, hasta que se logró un acuerdo para devolver los recursos a quienes habían ingresado a través del Instituto de Vivienda.

“Nos devolvieron la inversión, más algún dinero adicional, muy poco, pero nosotros como tal perdimos la ilusión de tener una vivienda digna y la inversión genera un bien inmueble para una familia en la ciudad”, expresó.

El ciudadano aseguró que la espera se extendió durante aproximadamente 18 o 19 años, un periodo en el que las familias tuvieron que enfrentar la incertidumbre sobre el futuro de sus ahorros y la posibilidad de acceder a una vivienda.

“Fue todo el proceso que duramos desde el 2009 hasta el 2023, 23-24”, indicó al recordar el tiempo que transcurrió hasta que algunas familias lograron encontrar una nueva alternativa habitacional.

Como parte de las decisiones relacionadas con el caso, se impulsó posteriormente otro plan de vivienda que dio origen al edificio Bicentenario. Hurtado explicó que algunas de las familias afectadas consiguieron vincularse a ese proyecto, que ya fue terminado y les permitió acceder a una vivienda en Paipa.

Frente a la nueva iniciativa que se desarrollará en el antiguo Multifamiliar Primero de Mayo, señaló que todavía no conocen si las familias que participaron en el proyecto anterior tendrán alguna posibilidad de vinculación.

“Lo que hemos escuchado es un proyecto totalmente particular. Hay que esperar que hagan el lanzamiento y, si las familias quieren participar, sería bueno que indagaran e hicieran parte de este nuevo proyecto”, afirmó.