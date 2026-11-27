La posibilidad de que Boyacá adquiera un nuevo empréstito, que podría acercarse a los 300.000 millones de pesos, generó nuevos cuestionamientos en la Asamblea Departamental. La diputada Maryory Ortiz expresó su preocupación por la situación financiera del departamento y pidió claridad sobre la ejecución de los recursos del crédito anterior.

En entrevista con Caracol Radio, la asambleísta señaló que existe preocupación por la falta de información detallada sobre la inversión de la deuda pública y cuestionó que el Gobierno departamental esté planteando un nuevo endeudamiento cuando, según afirmó, todavía hay recursos del crédito anterior pendientes por ejecutar.

Ortiz también puso en duda la planeación financiera de la administración departamental. Según su interpretación, las proyecciones iniciales no contemplaban de manera suficiente la necesidad de acudir nuevamente al crédito para financiar las metas del Plan de Desarrollo.

La diputada sostuvo que el departamento no habría logrado generar ni gestionar los recursos propios que esperaba para respaldar las inversiones y que esta situación estaría llevando al Gobierno a buscar nuevas fuentes de financiación mediante deuda pública.

El debate se produce tras la radicación del Proyecto de Ordenanza 053 de 2026, con el que la Gobernación busca modificar las fuentes de financiación del Plan Departamental de Desarrollo. La iniciativa contempla ajustes por la reducción de los recursos de regalías y un posible incremento de los recursos de crédito cercano a los 300.000 millones de pesos, aunque todavía no corresponde a una autorización definitiva de un nuevo empréstito.

Ortiz insistió en que antes de comprometer nuevas obligaciones financieras se debe conocer con precisión cómo se han invertido los recursos anteriores y cuáles son los resultados de esos proyectos.

La discusión sobre la modificación del Plan de Desarrollo deberá avanzar en la Asamblea Departamental, donde se definirá si la propuesta obtiene el respaldo necesario para continuar su trámite.