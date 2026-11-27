La Alcaldía de Tunja avanza en la gestión de recursos y proyectos ante el Ministerio de Justicia para fortalecer la atención de los conflictos ciudadanos y mejorar la capacidad de respuesta institucional frente a problemáticas como la violencia intrafamiliar y las riñas.

El anuncio lo hizo el alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, luego de una reunión con representantes de esta cartera, en la que presentó las necesidades de la capital boyacense y solicitó acompañamiento para construir una nueva Casa de Justicia.

Según explicó el mandatario, la iniciativa busca ampliar la capacidad de atención a la ciudadanía y agilizar los procesos que actualmente se adelantan en las inspecciones de Policía y las comisarías de familia, mediante inversiones en infraestructura, herramientas tecnológicas y equipos.

“Nos dejaron unos lineamientos para poder cumplir y arrancar con este proceso de una nueva Casa de Justicia y hacer este tema de tecnología y de actualización para las inspecciones y comisarías de familia”, señaló Acevedo en entrevista con Caracol Radio.

Uno de los mecanismos que contempla la Administración Municipal para sacar adelante esta iniciativa es el modelo de obras por impuestos, mediante el cual empresas contribuyentes pueden financiar proyectos de impacto social y de infraestructura.

El alcalde indicó que esta alternativa permitiría agilizar la consecución de recursos y avanzar en la ejecución de las obras sin depender exclusivamente de los tiempos de asignación presupuestal de los ministerios.

Por ahora, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración y no se ha definido el monto de la inversión ni el presupuesto requerido para su construcción.

Frente a la posible ubicación de la infraestructura, Rafael Acevedo explicó que el municipio analiza varios predios de propiedad pública que podrían aprovecharse para este propósito.

Entre las alternativas mencionó algunos terrenos ubicados en el sector de Antonia Santos y otros sobre la avenida del río. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una ubicación definida y que será necesario revisar la situación jurídica y la disponibilidad de estos lotes.

El mandatario también relacionó esta propuesta con la necesidad de recuperar y aprovechar terrenos municipales que actualmente no están siendo utilizados.

Como siguiente paso, el alcalde anunció que la próxima semana tiene previsto regresar al Ministerio de Justicia para avanzar en la formulación y estructuración de la iniciativa, atendiendo los lineamientos planteados durante el encuentro.

La propuesta busca fortalecer la oferta institucional de justicia en Tunja, mejorar la atención de los conflictos familiares y de convivencia y ofrecer respuestas más oportunas a los ciudadanos.