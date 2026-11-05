Paipa busca dejar atrás 17 años de abandono del Multifamiliar Primero de Mayo

La administración espera que el desarrollo inmobiliario genere empleo, inversión e ingresos para Paipa, además de la construcción de un parque en un área que será cedida al municipio.

Paipa

Después de casi 17 años de permanecer como una construcción inconclusa, el antiguo Multifamiliar Primero de Mayo comenzó a transformarse con la demolición de sus estructuras y la proyección de un nuevo desarrollo urbanístico. Para el alcalde de Paipa, Ricardo Camacho, esta intervención representa la oportunidad de superar una de las situaciones que durante años afectó la imagen del municipio, especialmente por la ubicación estratégica del terreno, en el acceso a la zona turística.

El mandatario recordó que el proyecto se originó durante una administración anterior, pero nunca logró consolidarse. “En realidad fue un proyecto que llevaba más de 16 años, casi 17 años, desde que se proyectó en otra administración del ingeniero Jorge Herrera y que desafortunadamente, bueno, no conozco a detalles cuál fue la situación por la que el proyecto no prosperó”, explicó.

Camacho señaló que las estructuras terminaron convirtiéndose en un referente de abandono para quienes transitaban por este sector. “Yo creo que esta situación reflejaba frustración, dejadez, no era la mejor presentación y por eso, desde que llegamos, también desde la campaña misma, más como arquitecto, siempre consideramos que deberíamos entre todos hacer algo para mejorar esta situación”, manifestó.

El alcalde calificó lo ocurrido como una “cicatriz urbana” y destacó la respuesta que ha tenido la demolición entre los habitantes. “Yo creo que una satisfacción, vuelvo y digo, porque yo lo denominé como arquitecto y creo que así ha sido la frase de estos días, como la cicatriz urbana”, expresó.

Para el mandatario, recuperar este terreno no significa solamente retirar unas construcciones que quedaron abandonadas, sino abrir la posibilidad de desarrollar una nueva visión urbanística para Paipa. “Para Paipa primero es como pasar una página de algo que no salió bien y ya fue así, pero también de pensar en una nueva ciudad”, afirmó.

En ese sentido, indicó que la administración busca fortalecer el espacio público, construir más parques y generar lugares de encuentro que respondan a las necesidades de los habitantes. “Estamos hablando de una sociedad, una ciudad sostenible, una ciudad inclusiva, una ciudad con mejor espacio público, trabajamos urbanismo táctico, más parques, ahora con el envejecimiento de la población, más sitios de encuentro, más accesibilidad en el espacio público”, señaló.

Uno de los componentes de la recuperación será la construcción de un parque en el terreno que será entregado al municipio. Además, la empresa privada que adquirió el predio proyecta desarrollar nuevas soluciones de vivienda y una zona comercial.

Aseguró que estas iniciativas pueden generar beneficios que van más allá de la transformación física del sector. “No solamente es mejorar la estética del sitio, es generar más soluciones de vivienda para los paipanos, para turistas, es generar empleo, es generar impuestos. Normalmente aquí esto es un detonante para el desarrollo no solamente urbanístico sino económico de la ciudad”, sostuvo.

Frente a la historia del antiguo proyecto y la participación que pudo tener el municipio, el alcalde aclaró que no conoce en detalle las condiciones en las que se estructuró el negocio inicial. “No estuve en esa época, desconozco. Tendría entendido que la parte del municipio era lote. Eso creo, pero sería muy atrevido pronunciarme sobre ella cuando la desconozco totalmente”, indicó.

Sin embargo, confirmó que existen procesos de investigación para establecer qué ocurrió con el proyecto. “Hay unos procesos de investigación en verificar qué fue la situación y que después de 16, 17 años sigue todavía en ese proceso”, agregó.

Sobre las familias que habían invertido sus recursos con la expectativa de tener una vivienda, explicó que se adelantaron procedimientos a través del Instituto de Vivienda de Paipa para buscar la devolución de los aportes. Según relató, la intervención al constructor terminó con el predio en manos del Banco Sudamérica, entidad que posteriormente hizo posible su venta a la nueva constructora.

El alcalde también destacó que la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial permitió establecer condiciones para facilitar la llegada de inversionistas. “Afortunadamente, Paipa en estos momentos, desde que también el año pasado pudimos sacar adelante nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, le dimos esa tranquilidad a los inversionistas, a los constructores”, manifestó.