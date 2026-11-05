Nuevo proyecto inmobiliario en Paipa contempla cerca de 350 apartamentos en el antiguo Multifamiliar

Paipa

El terreno donde durante casi 17 años permanecieron las estructuras inconclusas del antiguo Multifamiliar Primero de Mayo, en Paipa, será escenario de un nuevo desarrollo inmobiliario que contempla cerca de 350 unidades de vivienda, una zona comercial y un sótano de parqueaderos.

La iniciativa está a cargo de la empresa Estructuras de Concreto S. A., que adquirió el predio al Banco Sudamérica y actualmente adelanta los trabajos de demolición y los procedimientos para desarrollar el proyecto.

Alejandra Mora Barón, representante de la constructora, explicó que la empresa conoció la disponibilidad del terreno a través de la entidad bancaria y que, después de estudiar las condiciones urbanísticas, decidió concretar la negociación.

“El lote como tal nos lo ofreció a la constructora el Banco Sudamérica. Ya se tenían vínculos hace muchos años con el banco y nos dieron a conocer el lote que tenían aquí en Boyacá, en Paipa, y que lo estaban ofreciendo”, explicó.

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La arquitecta señaló que conocían el predio desde hacía aproximadamente 17 años, cuando todavía se encontraba en proceso de construcción. La negociación comenzó a estudiarse desde marzo y se concretó en agosto, momento a partir del cual iniciaron las revisiones con la Alcaldía y la Secretaría de Planeación.

“Se ha hecho durante estos meses el proceso de licenciamiento, el de urbanismo, el de demolición y se está desarrollando el estudio de vulnerabilidad”, indicó.

Precisamente, los estudios determinaron que dos de las torres existentes debían demolerse, mientras que la torre uno, identificada como la estructura blanca que ya cuenta con acabados, será sometida a reforzamiento estructural.

La propuesta contempla apartamentos de 35, 70 y 77 metros cuadrados, además de una zona comercial y un sótano de parqueaderos. También se proyecta la construcción de edificios de hasta 12 pisos, aprovechando las posibilidades urbanísticas que ofrece la normativa vigente.

“Nosotros tenemos planteado que aproximadamente, incluyendo los de la torre uno, salen 350 unidades. Estamos cerrando esa parte para que técnicamente nos funcione cumpliendo la normativa que nos da el municipio”, explicó.

En cuanto al cronograma, señaló que esperan iniciar las ventas en diciembre, comenzando con la primera etapa, que corresponde a la torre donde se realizará el reforzamiento estructural.

“Nosotros iniciamos ventas en el mes de diciembre. La idea es que salimos con la primera etapa, que es la torre que se va a hacer el reforzamiento estructural, entonces estarían disponibles para ventas en esa primera etapa 20 y la zona comercial”, manifestó.

Las siguientes etapas contemplan la construcción de los apartamentos en la parte posterior del terreno. La ejecución completa está proyectada para aproximadamente cuatro años, aunque dependerá del comportamiento comercial del proyecto.

“El proyecto estaba pensado para desarrollarse en cuatro años, entonces vamos paso a paso. Eso también depende de cómo se den las ventas, pero la idea es que, con las expectativas que tenemos, en menos de los cuatro años se pueda entregar el proyecto”, afirmó.

Sobre los precios, Mora indicó que los apartamentos de 35 metros cuadrados tendrían un valor aproximado de 230 millones de pesos. Los demás precios todavía están en proceso de definición, debido a que la empresa adelanta un estudio del mercado inmobiliario de Paipa.

La arquitecta también explicó que el proyecto tendrá un componente turístico, pues los apartamentos estarán destinados tanto a vivienda tradicional como a estadías cortas.

“Son apartamentos vivienda tradicional y cortas estadías. La idea es que eso genere impuestos al municipio y sea una forma legal de tener estos apartamentos”, sostuvo.

La zona comercial será otro de los componentes de la iniciativa. La empresa espera que los comerciantes del municipio puedan participar en este espacio, teniendo en cuenta la importancia del turismo y el comercio para la economía local.

“La idea es que en esto participe mucho, mucho la gente de Paipa, porque sabemos que el comercio y el turismo son un eje del municipio”, agregó.