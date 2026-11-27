El Día sin carro y sin moto en Tunja dejó un balance de 81 comparendos e igual número de vehículos inmovilizados. Así lo informó la Administración Municipal, que también destacó la movilización de más de 110.000 pasajeros en el transporte público colectivo durante la jornada.

La medida se cumplió el jueves 26 de noviembre, entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial, de los vehículos sancionados, 41 eran motocicletas y 40 automóviles particulares.

Durante las 12 horas de restricción, las autoridades realizaron operativos de control, regulación y acompañamiento en diferentes sectores de la capital boyacense, incluidos los cinco corredores viales habilitados para el tránsito de vehículos de paso.

Según el balance oficial, 426 buses prestaron el servicio de transporte público colectivo, que superó los 110.000 usuarios. En cuanto al transporte individual, cerca de 800 taxis circularon por la ciudad y se ofertaron aproximadamente 15.000 servicios, equivalentes al 70 % de la oferta reportada.

La secretaria de Movilidad y Vida Territorial, Adriana Puentes Pineda, destacó la participación de los peatones que optaron por caminar hasta sus destinos, así como el uso de bicicletas y otros medios de micromovilidad.

La funcionaria resaltó especialmente la demanda del transporte público colectivo y la participación ciudadana en las diferentes alternativas de desplazamiento.

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, calificó positivamente el desarrollo de la jornada y destacó que este año se registró una disminución del 30 % en el número de comparendos e inmovilizaciones.

El mandatario agradeció a los ciudadanos que cumplieron la restricción y se sumaron a la iniciativa, cuyo propósito es reducir la circulación de vehículos particulares, mejorar la movilidad y contribuir a la protección del medio ambiente.

El Día sin carro y sin moto se desarrolló en cumplimiento del Decreto 0293 del 22 de octubre de 2026, que establece las condiciones de la medida y sus respectivas excepciones.

La Administración Municipal reiteró el llamado a utilizar alternativas de transporte como caminar, movilizarse en bicicleta y hacer uso del servicio público, con el propósito de disminuir la congestión vehicular y aportar a una movilidad más sostenible en Tunja.