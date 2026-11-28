En Paipa se busca ampliar la pista hasta los 2.200 metros, mientras que en Villa de Leyva se estudian dos posibles ubicaciones para construir un aeropuerto regional.

Boyacá

La Gobernación de Boyacá y la Aeronáutica Civil adelantan gestiones para fortalecer la infraestructura aeroportuaria del departamento. Entre los proyectos se encuentran la recuperación del aeropuerto de Tunja, la ampliación de la pista de Paipa y la evaluación de una posible terminal aérea en Villa de Leyva, iniciativa anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella.

Alejandro Mejía, asesor de Aviación de la Gobernación de Boyacá, explicó en Caracol Radio que durante una reciente visita de funcionarios de la Aeronáutica Civil se revisaron las condiciones de los aeródromos y las posibilidades de inversión para mejorar la conectividad aérea del departamento.

“Para nosotros la aviación es fundamental. Poder desarrollar cada uno de los aeródromos que tenemos en el departamento es una meta que tenemos desde la Gobernación, bajo el liderazgo del ingeniero Carlos Amaya. Vemos que la aviación desarrolla el territorio y conecta las zonas más alejadas”, señaló.

Aeropuerto de Tunja

Uno de los proyectos revisados durante la visita fue la recuperación del aeropuerto de Tunja, que completa cerca de 10 u 11 años sin operaciones. Según Alejandro Mejía, aunque la infraestructura de la pista se encuentra en buenas condiciones, las instalaciones de la terminal presentan un deterioro considerable.

“Es impresionante ver una pista que lleva sin operar cerca de 10, 11 años y está en buen estado. Su lado tierra, que es la terminal o la edificación, sí está en pésimas condiciones”, explicó.

El asesor de Aviación indicó que la Aeronáutica Civil tiene un proyecto para reactivar este aeródromo, con inversiones estimadas entre 40.000 y 50.000 millones de pesos, distribuidas en diferentes fases.

La propuesta contempla fortalecer la aviación regional, con operaciones de aeronaves pequeñas, aviones ambulancia, vuelos de recreación y entrenamiento.

“Ahora la Aeronáutica Civil ve en Tunja un aeropuerto que también es muy necesario para la aviación del país. Un aeropuerto a gran altura, como lo es la ciudad de Tunja, para ofrecer servicios de aviación regional”, manifestó.

Dentro de las primeras intervenciones se contempla el aprovechamiento forestal de algunos árboles que crecieron por encima de las alturas permitidas durante los años en que el aeropuerto permaneció sin operación. También se proyecta ampliar la pista de 20 a 24 metros de ancho y habilitar el helipuerto para operaciones de helicópteros.

“Una vez retirados estos árboles, ya podemos hablar de aviación de ala rotatoria. Por ejemplo, los helicópteros ya pueden empezar a utilizar el helipuerto. Además, la pista se va a ampliar, en este momento mide 20 metros de ancho y se va a llevar a 24”, precisó.

Villa de Leyva

Otro de los anuncios que se revisaron durante el encuentro fue la posibilidad de construir un aeropuerto en Villa de Leyva, iniciativa que fue mencionada por el presidente Abelardo De La Espriella durante su visita a Boyacá.

De acuerdo con Alejandro Mejía, el proyecto es visto con buenos ojos desde la Administración Departamental, aunque su viabilidad dependerá de los estudios técnicos y de la aprobación de la Aeronáutica Civil.

“Lo más importante es que los técnicos de la Aeronáutica Civil lo aprueben. Obviamente buscamos una aviación segura, una aviación sostenible”, sostuvo.

El funcionario explicó que actualmente se contemplan dos posibles ubicaciones. La primera estaría entre Sáchica y Villa de Leyva, donde ya existe una pista para aeronaves ultralivianas de aproximadamente 500 metros, que podría ampliarse hasta alcanzar 1.200 metros de longitud y entre 23 y 25 metros de ancho.

La segunda alternativa estaría sobre la vía hacia Arcabuco. Sin embargo, la decisión dependerá de los análisis técnicos relacionados con las condiciones del terreno, los vientos y las temperaturas.

“Ya son los técnicos que vendrán con sus equipos para validar cómo es el desplazamiento de los vientos y cómo es el tema de las temperaturas en diferentes horas del día. La segunda opción es más hacia la vía de Arcabuco, pero ya es la Aeronáutica Civil la que nos va a dar el punto final”, explicó.

Mejía señaló que, si el proyecto logra ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, se facilitaría su gestión ante el Gobierno Nacional. Entre tanto, estimó que durante los próximos dos o tres años podrían registrarse avances importantes.

“Instalar un aeropuerto no es fácil y no es rápido. Esperamos que en el transcurso de los próximos dos o tres años podamos tener avances importantes para recibir un avión en Villa de Leyva, que sería un sueño para todos”, agregó.

Aeropuerto de Paipa

En cuanto al aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, la Gobernación espera avanzar en un proyecto de ampliación de la pista, que actualmente tiene 1.700 metros de longitud y se busca llevar hasta los 2.200 metros.

Esta intervención permitiría evaluar la operación de aeronaves de mayor capacidad, como el ATR-72 de Satena, que puede transportar aproximadamente 70 pasajeros, frente al ATR-42 que opera actualmente.

“Queremos llevarla a 2.200 metros para que el ATR-42 que opera en este momento Satena pueda dar paso también al ATR-72. Es un avión de capacidad de 70 pasajeros. Aumenta casi el doble de lo que tenemos en este momento”, indicó el asesor de Aviación.

Sobre la posibilidad de convertir este aeropuerto en una terminal internacional, Mejía explicó que primero deben revisarse las condiciones técnicas, las regulaciones y la demanda de pasajeros que permitiría sostener este tipo de operaciones.

“Un aeropuerto internacional debe cumplir bastantes regulaciones nacionales e internacionales. Debe haber un mercado que se sostenga a nivel nacional e internacional”, señaló.

El funcionario agregó que en las próximas semanas se espera recibir el plan maestro de la Aeronáutica Civil, documento que establecerá la hoja de ruta para el desarrollo de este y otros aeródromos del departamento.

Además, destacó el comportamiento de la ruta Paipa-Medellín, que ya registra cerca de 15.000 pasajeros movilizados y cuenta con cuatro frecuencias semanales.

“Boyacá le ha respondido muy bien a esta ruta de Medellín-Paipa. Cerca de 15.000 pasajeros movilizados ya en este momento. Cuatro frecuencias semanales. Es una ruta que funciona muy bien”, afirmó.

Finalmente, anunció que se trabaja con Satena en una ampliación de las frecuencias para diciembre, especialmente durante los días de mayor movimiento de viajeros por la temporada de fin de año. También se estudian nuevas conexiones con ciudades como Bucaramanga y Villavicencio.

“Estamos proponiendo nuevas rutas, que es lo que nos pide la gente. Rutas como Bucaramanga, por ejemplo, y rutas como Villavicencio”, concluyó.