Sogamoso se prepara para darle la bienvenida a la Navidad y convertirse en uno de los primeros municipios de Boyacá en encender su alumbrado navideño. La cita será este viernes 27 de noviembre, a partir de las 6:00 de la tarde, en el nuevo parque lineal del río Monquirá, donde las familias podrán disfrutar de una programación artística y un recorrido lleno de luces y figuras decorativas.

Jorge Eliécer Cárdenas, secretario de Cultura de Sogamoso, extendió la invitación a propios y visitantes para que se vinculen a esta celebración, que busca posicionar a la ciudad como un destino para disfrutar de la temporada decembrina.

El montaje del alumbrado contempla un recorrido de más de dos kilómetros, con más de un millón de luces LED de bajo consumo, 500 figuras decorativas e interactivas y siete kilómetros de manguera luminosa. Además, se dispondrán atracciones mecánicas para que los niños y las familias encuentren diferentes espacios de entretenimiento.

La jornada inaugural contará con la participación de la Banda Sinfónica de Sogamoso y presentaciones de agrupaciones pertenecientes a los procesos de formación dancística del municipio.

Uno de los aspectos destacados de esta celebración es el espacio elegido para la instalación del alumbrado. El parque lineal del río Monquirá es resultado de una intervención integral que, de acuerdo con la Administración Municipal, comenzó a fortalecerse desde 2024 con presencia institucional, jornadas de limpieza y embellecimiento, atención psicosocial a habitantes de calle, adecuación de la vía y construcción de andenes.

Estas acciones buscan recuperar este corredor que atraviesa Sogamoso de oriente a occidente y convertirlo en un espacio seguro para el encuentro ciudadano y familiar.

La programación navideña continuará el próximo sábado 12 de diciembre con el Gran Concierto de Navidad para las Familias Sogamoseñas, otra de las actividades previstas por la Administración Municipal para la temporada.

La invitación se extiende a los habitantes de los diferentes municipios de Boyacá, así como a visitantes de Bogotá, Casanare, Arauca y otros territorios del oriente colombiano, para que hagan parte de esta celebración y disfruten de la oferta cultural, turística y navideña de Sogamoso.