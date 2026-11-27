Entre 7.000 y 7.500 millones de pesos sería la inversión prevista por la Alcaldía de Tunja para las celebraciones de Navidad y el Aguinaldo Boyacense durante 2026, según anunció el alcalde Rafael Acevedo en entrevista con Caracol Radio.

El mandatario explicó que esta cifra representa aproximadamente la mitad de los recursos que se pretendían destinar mediante la contratación anterior, cuyo proceso terminó siendo declarado terminado, situación que obligó a reorganizar la realización de las festividades.

Acevedo indicó que la Administración Municipal trabaja en la estructuración de una nueva programación para garantizar el desarrollo del Aguinaldo Boyacense, con una oferta artística que incluirá talentos locales, nacionales e internacionales.

El alcalde anunció que los detalles de la parrilla se conocerán a comienzos de la próxima semana, cuando se darán a conocer las condiciones en las que se realizará la celebración.

Por otra parte, la ciudad se prepara para el encendido del alumbrado navideño, previsto para el 4 de diciembre a las 7:00 de la noche. La decoración tendrá como recorrido principal el trayecto entre Las Nieves, la Plaza de Bolívar y el Bosque de la República.

El alumbrado permanecerá hasta el puente festivo de Reyes, aunque tendrá horarios restringidos por las medidas de ahorro energético.

La cifra anunciada por el alcalde será uno de los datos centrales para conocer cómo se organizarán las celebraciones de fin de año en la capital boyacense.