Nariño rindió homenaje póstumo a Antonio Navarro Wolff

Pasto-Nariño

Con la participación de autoridades, familiares, amigos, exgobernadores y representantes de distintos sectores sociales y políticos en la sede de la Gobernación de Nariño se rindió un homenaje en memoria de Antonio Navarro Wolff.

El ex mandatario de la región fue recordado por su liderazgo en la construcción de la Constitución Política de 1991, su apuesta por la paz y sus aportes al desarrollo de Pasto y Nariño fueron exaltados durante el acto conmemorativo.

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Fueron distintas las voces de ciudadanos que además reconocieron su cercanía con las comunidades, la transparencia en el ejercicio público y su compromiso con la transformación de los territorios, convirtiéndose en uno de los dirigentes más representativos de la historia contemporánea del departamento y del país.

La jornada permitió recordar sus aportes a la democracia, su liderazgo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, el impulso de la política pública y su compromiso con la construcción de paz, una causa que defendió desde distintos escenarios de la vida pública.

Navarro de profesión ingeniero sanitario, fue además profesor universitario, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño, congresista y dirigente político, quien impulsó la participación ciudadana una herramienta para transformar la gestión pública, en lo que se denominó los Cabildos Abiertos logrando presupuestos participativo, para la ejecución de grandes proyectos educativos y de infraestructura, además de su respaldó la cultura y las tradiciones de la ciudad al igual que su contribución al ingreso del Deportivo Pasto al fútbol profesional colombiano.

Siguen los homenajes

En nuevo espacio a realizarse en la capital de Nariño este 5 de noviembre se realizará El homenaje, denominado “El caminar de Antonio Navarro Wolff por Nariño”, en el cual habrá un conversatorio para reconocer su legado y las huellas que dejó en la historia regional.

La jornada, organizada por la Dirección Administrativa de Cultura y la Biblioteca Pública Departamental de Nariño, contempla una proyección audiovisual sobre su recorrido por el territorio, conversaciones alrededor de los liderazgos populares, las transformaciones institucionales, la cultura, la educación y los procesos sociales, además de intervenciones musicales y testimonios.

“Será una tertulia para abordar los diferentes caminos que recorrió en el ámbito político, de organización social y liderazgo regional y nacional. Nos dejó semilla y nos dejó camino”, expresó el director Administrativo de Cultura de Nariño, Álvaro Reyes

“La memoria se construye entre todos” es el mensaje que acompaña esta invitación abierta a toda la ciudadanía. La entrada será libre en la Biblioteca Pública Departamental de Nariño, ubicada en la calle 17 #26-09, frente a la Catedral, en Pasto.